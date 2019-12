250 şarkı arasından 3. oldu

İnternette düzenlenen “En İyi 250 Eurovision Şarkısı” yarışmasında Sertab Erener, “Everyway That I Can” ile üçüncü oldu.



2003 yılında Eurovision’da “Everyway That I Can” adlı şarkıyla ülkemizi temsil eden ve yarışmada Türkiye’ye ilk kez birinciliği kazandıran Sertab Erener, bu şarkıyla yeni bir başarıya daha imza attı. Belgovision.com, 3minutes.me, Songfestival.web-log.nl ve Eurovisionfanclub.gr gibi önemli internet sitelerinin organize ettiği “En İyi 250 Eurovision Şarkısı” yarışmasında, Erener’in şarkısı üçüncü sırada yer aldı. Birinciliği ise 2009 yılında Eurovision’da ikinci olan İzlanda’nın “Is it True” şarkısı elde etti. Ülkemizi geçtiğimiz yıl temsil eden Hadise, “Düm Tek Tek” ile 35’inci sıraya yerleşti. En iyi 250 Eurovision şarkısı arasında başka Türk şarkıları da yer aldı. 1997 yılında Eurovision’da yarışan Şebnem Paker’in şarkısı “Dinle” 46’ncı, 1980’de yarışan Ajda Pekkan’ın şarkısı “Petrol” 134’üncü, 2006’da yarışan Sibel Tüzün’ün şarkısı “Süper Star” 150’nci, 2007’de yarışan Kenan Doğulu’nun “Shake It Up Şekerim” 153’üncü, 2008’de yarışan Mor ve Ötesi şarkısı “Deli” 176’ncı, 2004’te yarışan Athena şarkısı “For Real” 182’nci, 2005’te yarışan Gülseren şarkısı “Rimi Rimi Ley” 193’üncü ve 1993’te yarışan Arzu Ece şarkısı “Sev” ise 230’uncu oldu.





İşte ilk 10



1. Yohanna: “Is It True” (2009, İzlanda)

2. Danijela: “Neka Mi Ne Svane” (1998, Hırvatistan)

3. Sertab Erener: “Everyway That I Can” (2003, Türkiye)

4. Helena Paparizou: “My Number One” (2005, Yunanistan)

5. Zeljko Joksimovic & the Ad Hoc Orchestra: “Lane Moje” (2004, Sırbistan)

6. ABBA: “Waterloo” (1974, İsveç)

7. Marija Šerifovic: “Molitva” (2007, Sırbistan)

8. Edsilia: “Hemel En Aarde” (1998, Hollanda)

9. Ani Lorak: “Shady Lady” (2008, Ukrayna)

10. Secret Garden: “Nocturne” (1995, Norveç)