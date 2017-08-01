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250 lira için döverek öldürdüler; kamera kayıtlarına yakalandılar

Döverek öldürdükleri Usman'ı kağıt toplayıcılarının kullandığı çekçek içine bıraktılar

01 Ağustos 2017 13:52

Yabancı uyruklu Ch Usman'ın aynı evde kaldığı 3 Pakistanlı tarafından 250 Lira'lık kira borcunu ödemediği gerekçesiyle dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Kameralara yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesi, Siteler Caddesi, Caner Sokak üzerinde kâğıt toplayıcıların kullandığı çekçek içinde Pakistan uyruklu bir kişi ölü olarak bulundu.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmada üzerinde kimlik bulunmayan öldürülen kişinin Pakistan uyruklu Ch Usman olduğunu belirledi. Polis, Ch Usman ile aynı evde kalan Chand Ali, Shazam Ali ve Haji Usman Zafer’i gözaltına aldı. 

Polis ekipleri, Pakistan uyruklu Ch Usman’ın cesedini bir torbaya koyarak çekçekle taşıyan zanlıların kamera görüntüsüne de ulaştı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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