250 kişilik kadroya 10 bin başvuru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 200 itfaiye eri ve 50 zabıta memuru kadrosu için 10 bin kişi başvurdu.



Aralarında Türkiye'nin değişik illerinden de gelenlerin bulunduğu adaylar sabah erken saatlerinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tören Şube Müdürlüğü önünde kuyruklar oluşturdu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 200 itfaiye eri, 50 zabıta memuru alımı için yaklaşık 10 bin kişi iş başvurusunda bulundu. Ekonomik krizden dolayı işten çıkarılan ya da işsiz kalanların yanı sıra işsizler KPSS sonuç belgeleriyle Kocaeli'ne akın etti.



Bilecik'ten geldiğini söyleyen Emrah Yüceışık, “2 yıllık yüksek eğitimi bitirdim. Ekonomik kriz belimizi büktü. Bilecik'ten itfaiye eri olmak için başvuruda bulundum. Bu kadar başvuru olacağını tahmin etmiyordum. Şansımızı deneyeceğiz” dedi.



'Şansımız varsa gireriz'



Hükümetin işsizlik sorununa çözüm bulamadığını anlatan Karabey Mansız, Konya'da öğrenci olduğunu belirterek, “Zabıta memurluğu için başvurmaya geldim. Hükümet işsizlik sorununa çözüm adına hiçbirşey bulamadığını düşünüyorum. Bu kalabalıkta yüzde 1 şansım var. Seçilemezsem memleketime dönerek okuluma devam edeceğim. Yapabileceğim başka birşey yok” dedi.



İşe önceden tespit edilen kişilerin alınacağırna dair dedikodular duyduğunu söyleyen Aylin Keskin, “Görünen köy kılavuz istemiyor. Girecek kişilerin önceden belirlendiği şeklinde duyumlar aldık. Eğer öyleyse boşuna bekliyoruz. Kısmet artık. Şansımız varsa gireriz” dedi.

