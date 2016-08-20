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Yaşam

250 kiloluk para kasasını taşıyamayan hırsızlar, kasayı kapı önünde bırakıp kaçtı

Kaçan hırsızların yakalanması için operasyon başlatıldı

20 Ağustos 2016 13:12

İstanbul Ataşehir'de silahlı 5 kişi, bir pizzacı dükkanında gerçekleştirdikleri soygungirişiminde 250 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı taşıyamayınca olay yerinden kaçtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eldivenli ve silahlı 5 kişi, araçla Kayışdağı Mahallesi'ndeki bir pizzacı dükkanına geldi.  Kapalı olan iş yerine kapısındaki kilitleri kırarak giren şüpheliler, 250 kilogram ağırlığındaki kasayı sürükleyerek dışarı çıkardı.

İş yerinin alarmının çalması ve mahalle sakinlerinin balkonlardan sözlü tepki göstermesinin ardından havaya ateş açan zanlılar, çelik kasayı araçlarının bagajına koymaya çalıştı.

Kasanın büyük ve ağır olması nedeniyle bagaja sığmaması üzerine yakalanacaklarını düşünen şüpheliler, paniğe kapılarak kasayı kapının önüne bırakıp kaçtı.

Alarm şirketinin görevlileri ve çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekipleri, olayyerinde inceleme yaptı Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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Ataşehirsilahlı soygunİstanbulçelik kasa

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