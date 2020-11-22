250 bin dolar yatırım yapan 7 bin 312 kişi Türkiye vatandaşı oldu

Yabancı sermayeyi taşınmaz yatırım karşılığında vatandaş yapan Türkiye son 3 yılda 1 milyar 880 milyon dolarlık yatırım yapan 7 bin 312 kişiye vatandaşlık verdi.

Türkiye vatandaşlığı alanlar arasında İranlı sermaye sahipleri ilk sırada. Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, Antigua ve Barbuda ile Tuvalu gibi pek bilinmeyen ülkelerin vatandaşları da listede yer aldı. Hiçbir ülkenin vatandaşı olmayan iki haymatlos (vatansız) da taşınmaz yatırımı yaparak Türkiye vatandaşı oldu.

TBMM'ye şikayet dilekçesi

Türkiye, emlak ve inşaat sektörünü canlı tutmak ve başka yatırımların yolunu açmak için 2017 ila 2018 arasında 1 milyon dolar sınırında taşınmaz alan yabacılara vatandaşlık verme uygulamasını başlattı. 18 Eylül 2018’den itibaren ise mevzuat değişikliği ile tutar sınırını 250 bin dolara indirildi.

Milliyet’ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; İ.Ü. adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak yabancılara taşınmaz satışı yapılarak vatandaşlık verilmesini eleştirdi ve bu konudaki düzenlemelerin gözden geçirilmesini talep etti.

İ.Ü. şimdiye kadar kaç yabacının bu yolla vatandaşlık elde ettiğini öğrenmek istedi. Komisyonun konuyu ilettiği İçişleri Bakanlığı, TBMM’ye gönderdiği yazıda, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan düzenleme ile yabancı yatırımcıların istisna olarak olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlandığını hatırlattı.

İranlılar vatandaşlıkta birinci

Bakanlık verdiği yanıtta, mevzuattaki, “En az 250.000 dolar (2017-2018 arası en az 1.000.000 Amerikan Doları) veya karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmaz satın alarak, tapu kaydına da üç yıl satılmaması şerhi koyduran, Çevre ve Şehricilik Bakanlığı’nca bu durumu onaylanan yabancılar Türk vatandaşlığı için başvurabilir” hükmünü anımsattı.

Bakanlık bu çerçevede 2017-2018 döneminde en az 1 milyon dolar tutarında taşınmaz alan 70 yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığını kazandığını bildirdi. Vatandaşlık alan 70 yabancı içinde 26 kişi ile İranlılar ilk sırada bulunurken, İranlıları, altı kişi ile Yemenliler ve beş kişi ile de Iraklılar takip etti. Filistin’den dört, Çin, Azerbaycan ve Afganistan’dan da üçer yatırımcı taşınmaz alımıyla vatandaşımız oldu. 1 milyon dolar vererek taşınmaz alan batılı ülke vatandaşları arasında ABD, İngiltere, Kanadalılar da yer aldı.

250 bin dolara vatandaşlık

Bakanlık verilerine göre, vatandaşlık için taşınmaz yatırım tutarı sınırının 250 bin dolar olarak belirlendiği 18 Eylül 2018 sonrasında bu yolla Türk vatandaşlığı alanların sayısında artış yaşandı.

Eylül 2018 sonrasında, 93 ülkeden 7 bin 242 yabancı, 1 milyar 810 milyon 500 bin dolarlık taşınmaz yatırımıyla Türkiye vatandaşlığı elde etti. Bu grupta da 1690 kişi ile yine İranlılar ilk sırada yer aldı. İranlılar’ı 994 kişi ile Afganistan, 920 ile Irak ve 786 ile Yemenliler takip etti.

Bu süreçte Almanya’dan üç, ABD’den 71, Arjantin’den iki, Avustralya’dan 10, Brezilya’dan beş, İngiltere’den 17, Fransa’dan 10, Hollanda’dan iki, Kanada’dan 31, Rusya’dan da 76 kişi Türkiye vatandaşı oldu.

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu’dan 20 kişi vatandaş oldu

Yatırımla Türk vatandaşı olanlar listesinde adı pek bilinmeyen ülke vatandaşları da bulunuyor.

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu’dan 20, Antigua ve Barbuda’dan 10 yatırımcı taşınmaz yatırımı yoluyla Türkiye’den vatandaşlık elde etti. Belize, Cibuti, El Salvador, Eritre, Etyopya, Grenada, Komorlar Birliği, Moritanya, Nikaragua, Tuvalu, Vanuatu’dan yatırımcılar ile iki haymatlos (vatansız) da taşınmaz yatırımıyla Türkiye vatandaşlığı aldı.