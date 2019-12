‘250 bin dolar veririm, Emir’i vermem’

Sibel Can ve eşi Sulhi Aksüt dün de boşanamadı. Duruşma öncesi ünlü şarkıcının avukatıyla görüşen Aksüt “Ben ona 250 bin dolar vereyim ama benden çocuğumun velayetini istemesin” dedi.



Sibel Can’ın 10 yıllık eşi Sulhi Aksüt’e açtığı boşanma davasında dün de sonuca ulaşılamadı. Uzlaşma konusunun dünkü duruşmadan önce Sulhi Aksüt ve Sibel Can’ın avukatı Kezban Hatemi arasında telefonla görüşüldüğü ortaya çıktı. Aksüt’ün bu telefon görüşmesinde Hatemi’ye “Sibel, benim kasadan 200 bin dolar aldığım yalanını ortaya attı. İstiyorsa kendisine 250 bin dolar vereyim ama oğlum Emir’i benden istemesin, asla vermem” dediği öğrenildi. Bu görüşme sonuç vermeyince tarafların avukatları bu kez de dün Beykoz Adliyesi Aile Mahkemesi’nde görülen davada karşı karşıya geldi. Sibel Can avukatı aracılığıyla mahkemede şöyle bir talepte bulundu: “Çocuklarıma ben bakıyordum, bütün masraflarını ben karşılıyordum. Gerekirse onlara yaptığım bütün harcamaların dokümanını da mahkemeye verebilirim. Sulhi Bey’in hesabına da para gönderdim. Onun İngiltere’deki banka hesaplarına kadar incelenmesini istiyorum. Bunun yanı sıra telefon kayıtlarının da incelenmesini talep ediyorum.”





Mahkeme, Sibel Can’ın bu taleplerinin önümüzdeki duruşmada delil olarak gösterilip gösterilmemesine karar verecek. Sulhi Aksüt’ün avukatı Mehmet Tural’ın ise dünkü duruşmada Emir’in velayetinin kendilerine verilmesini isteyerek “Sibel Can sanatçı olarak sık sık yurt dışına çıkıyor, onun dışında programlara çıkıyor, çocuklarıyla ilgilenmeye zamanı müsait değil. Müvekkilim Emir’in iyi bir ortamda yetişmesini istiyor. Ayrıca müvekkilim muhafazakar bir çevreden gelmesine rağmen olmadık saldırılara ve vefasızlıklara maruz kalmıştır” dediği öğrenildi. Mahkeme Can’ın sunduğu delil listesine karşı beyanda bulunmak ve karşı delil bildirmek için 14 Ekim’e ertelendi.



“Sulhi kasanın kilidini şoförünün yanında açtı”



Sİbel Can mahkemeye verdiği dilekçede Sulhi Aksüt’ün içinde 200 bin dolar olan kasayı boşalttığını ima etmişti. Önümüzdeki duruşmada kasa olayının da gündeme geleceği iddia edildi. Can’ın dava dilekçesinde “Sulhi kasayı boşaltırken buna şoförü Hayrettin de tanık oldu, kasanın kilidi onun yanında açıldı” dediği ve şoföründe dinlenmesini talep ettiği öğrenildi.