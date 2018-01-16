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25 yıllık vezneci 10 bin euro fazla ödeme yaptı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ’de döviz bürosunda 25 yıldır çalışan veznedar Ahmet Aksu (54) gelen 1'i kadın 3 kişiye 10 bin euro fazla ödeme yaptı

16 Ocak 2018 13:14

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ’de döviz bürosunda 25 yıldır çalışan veznedar Ahmet Aksu (54) gelen 1\'i kadın 3 kişiye 10 bin euro fazla ödeme yaptı. Veznedar Ahmet Aksu, \"O an dalgınlıktan fazla para ödedim. Ama bu kişilerin duyarlı olduğuna inanıyorum ve parayı getireceklerini düşünüyorum. Eğer getirirlerse duacı oluruz\" dedi.
Merkez Melikgazi ilçesindeki Kazancılar Çarşısı\'ndaki döviz bürosuna gelen 1\'i kadın 3 kişi, döviz bozdurmak için işyerine girdi. Bir süre aralarında konuştuktan sonra veznedeki Ahmet Aksu’ya yöneldi. 3 kişi euro bozdurmak istediklerini belirterek, paraları vermeye başladı. Aksu, dalgınlıkla 34 bin euro almasına rağmen 44 bin euro üzerinden Türk lirası üzerinden ödeme yaptı. Bu kişilerin ayrılmasından sonra hata yaptığını fark eden Aksu, ne yapacağını şaşırdı. 25 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Aksu, şunları anlattı:
\"Vatandaşlar aralarında konuştuktan sonra bana euro bozduracaklarını söyledi. Parça parça 50’lik, 100’lük euroları vermeye başladılar. Hesabı karıştırdım. Bir anlık dalgınlıkla 34 bin euro aldım ve 44 binlik ödeme yaptım. Bir süre sonra durumu fark ettik ama iş işten geçmişti. Fazla ödeme yaptığım kişiler parayı arsa alımında kullanacaklarını ifade etmişti. Ben onların iyi niyetlerine inanıyor ve duyarlı olduklarını düşünüyorum. İnşallah durumu fark ettiklerinde geleceklerdir. İnsanlık namına aldıkları fazla parayı geri getirmelerini istiyorum. İnşallah getirirler. Kendilerine duacı oluruz. 45 bin 700 TL fazla ödeme yapmışım.\"

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