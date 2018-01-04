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25 yıllık küslük bitti; Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'den müzikseverlere müjde geldi

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde barışmıştı

04 Ocak 2018 22:43

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin 25 yıllık küslükten sonra barışmaları yeni yılın ilk günlerine damgasını vurmuştu. Yıldız Tilbe, barışma sonrası herkesin beklediği müjdeyi Twitter hesabından verdi. Yıldız Tilbe, müjdeyi Twitter'dan verdi. Sezen Aksu'nun kendisi için bir şarkı hazırladığını açıklayan Yıldız Tilbe, ''Sevgililer Günü'ne yetişir inşallah'' dedi.

Yıldız Tilbe'nin, 25 yıl önce o dönem Sezen Aksu'yla birliktelik yaşayan sanatçı Uzay Heparı'yla tek gecelik bir ilişkinin olduğu iddia edilmişti. Uzun süredir konuşmayan ikili Kanlıca'daki ev ortamında yeniden barıştı. Sezen Aksu duygularını, ''Belki şehre yıldız gelir, geç oldu güç olmadı'' diyerek ifade etti.

Yıldız Tilbe ile Sezen Aksu'nun barışması sevenlerini bir hayli mutlu etmişti.

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