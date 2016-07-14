"25 yıllık hemşireyim, Başbakan'ın dediği gibi 'kız bakma yeri' olsaydı kısmetim açılırdı"

Hemşire S.D.’den Başbakan Binali Yıldırım’ın yılda 115 milyon hasta bakan ve şiddet olaylarının yaşandığı acil servisler için "kız bakmaya gidiyorlar" ifadesine ilginç bir tepki geldi. Hemşire S.D. başbakanın sözlerine ilişkin olarak, “25 yıldır acildeyim, hiç görücü gelmedi. Başbakan’ın dediği gibi olsaydı benim kısmetim açılırdı” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım’ın ‘Artık hastaneler o kadar şirin hâle geldi ki, acillere kız bakmaya gidiyorlar’ sözüne sağlık sektörü çalışanları tepkili. Bir devlet hastanesinin acil servisinde çalışan 25 yıllık hemşire S.D. “Öyle acil servisler kız bakma yeri olsaydı çoktan evlenirdim. 25 yıldır hiç görücü gelmedi. Başbakan’ın dediği gibi olsaydı benim kısmetim açılırdı.” dedi. Türk Tabipleri Birliği, “Türkiye’de yıllık acil servis vaka sayısı 115 milyon. Sağlıkta akıl almaz boyutlara ulaşan şiddet olaylarının en çok 112 ve acil servislerde yaşandığını Başbakan biliyor mu?” diye sordu. Türk Hemşireler Derneği de Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı açıklama yapmaya çağırdı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Vatandaşlarımız artık acil servise çocuklarını evlendirmek, yuva kurmak için gidiyor.” sözleri, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Tabip odaları ve sendikalar, ülke genelinde düzenledikleri eylemlerle Yıldırım’ın açıklamalarını protesto ederken acil servis çalışanı hemşirelerden de tepki geldi. Bir kamu hastanesinin acil servisinde çalışan 25 yıllık hemşire S.D., “Biz hastaların yüzüne bile bakmıyoruz, sadece bedenlerindeki tedaviyle ilgileniyoruz. Başbakan’ın dediği gibi olsaydı benim kısmetim açılırdı.” dedi. Görev süresi içinde idarecilik de yaptığının altını çizen S.D. “Bırakın sevgi saygıyı sürekli mobbinge maruz kalıyoruz. Bir yandan hastane idarecilerinin diğer yandan da hasta yakınlarının tacizine uğruyoruz. Acil servis vakalarının yüzde 90’ı acil değil. Başbakan önce bunu çözsün.” sözleriyle yaşadıkları sıkıntıyı aktardı. Meslek kuruluşlarının eleştirileri ise şöyle:

"Dr. Melike Erdem’i unutmayın"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES): Başbakan’ın ‘kız bakma yeri’ olarak tarif ettiği acil servisler özellikle kadın sağlık emekçilerine yönelik şiddetin ve tacizin en yoğun yaşandığı birimlerin başında gelmektedir. Acil servisler Başbakan’ın bahsettiği gibi ‘şirin’ yerler değil, yıllardır çözüm üretilmeyen sorunların patlama noktasına geldiği yerlerdir. Başbakan’ı acil servisleri birlikte gezmeye davet ediyoruz.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB): Türkiye’de yıllık acil servis vaka sayısı 115 milyonu aştı. Bu haliyle Türkiye, dünyanın nadir ülkelerinden biri. Sağlıkta akıl almaz boyutlara ulaşan şiddet olaylarının en çok 112 ve acil servislerde yaşandığını Başbakan biliyor mu? Fiziksel ve ruhsal yıpranma oranlarının en çok acil servislerde görevli sağlık çalışanlarında görüldüğünü, acil tıp anabilim dalında görevli asistan Dr. Melike Erdem’in yaşadığı tükenmişlik nedeniyle hayatına son verdiğini de biliyor mu? Dr. Mustafa Bilgiç’in acil servis görevinde iken geçirdiği iş kazası nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybettiği unutulmamalı. ”