25 yıllık evlilikten sonra boşanan çift, 15 yıl sonra tekrar evlendi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde 25 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 6 çocuklu Yaşariye Afacan(56) ve Zeki Şen (56), 15 yıl süren ayrılığın ardından ikinci kez evlendi. Arkadaşlarının kuaför dükkanında eğlence düzenleyen çifti, çocukları ve yakınları yalnız bırakmadı.

1979 yılında evlenen ve 25 yıl evli kalan Yaşariye Afacan ve Zeki Şen\'in 6 çocukları oldu. Çift, 15 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Bu sürede birbirleriyle bir araya gelmeyen çift, 15 yılın sonuda Yaşariye Afacan\'dan gelen ilk adımla yeniden görüşmeye başladı. Yaşariye Afacan ve Zeki Şen, tekrar evlenmeye karar verdi. Geçtiğimiz cuma günü Ereğli Belediyesi Nikah Salonu\'nda ikinci kez nikah kıyan çift, bir arkadaşlarının kuaför dükkanında da eğlence düzenledi. Çocukları, torunları ve yakınlarının katıldığı eğlence öncesinde çift, davul zurna eşliğinde evlerinden çıkıp, kuaför dükkanına gitti. Çift, çalan müzik eşliğinde bol bol dans edip, oynadı.

\'HERHALDE SONRADAN AŞIK OLDU\'

Yaşariye Afacan, eski eşiyle 15 yıl aradan sonra bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Ayrılmalarını cahilliklerine verdiğini ifade eden Yaşariye Afacan, \"Eşimle 1979 yılında 16 yaşındayken evlendik. Neden ayrıldık? Cahillik. 15 sene sonra yeniden evlendik. Aşık olduk herhalde sonradan. Çok mutluyum\" dedi.

\'SEVEREK EVLENİYORUZ\'

Zeki Şen ise 15 yıl sonra eski eşine tekrar aşık olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Zeki Şen, şöyle dedi:

\"Bizim boşanmamızda bir gerekçe ya da şiddet yoktu. Nedense kafalar uymadı. 15 sene ayrı kaldık. İnsanlar ileri gittikçe, yaşlandıkça kafaları sonradan oturaklaşıyor. Ondan sonra birbirimize aşık olduk diyelim. Mutlulukla, evlenmek istedik. Severek, evleniyoruz. 2 kızımız 4 oğlumuz var. Oğlumuzun biri engelli. Evlenme konusunu eşim açtı. \'Ayrı olarak durmak iyi olmuyor. Bir arada olmak lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Mutlu bir yuva kuralım\' dedi. Biz de \'tamam\' dedik. Kararımızı severek verdik. Allah\'a şükür çok mutluyuz.\"

Yaşariye Afacan\'ın komşusu da olan kuaför dükkanının sahibi Hasan Kamberoğlu da, \"Gerçekten biz de çok mutlu olduk. Böyle yalnız kalmaları canımızı sıkıyordu. Evlenmeleri çok güzel oldu. Çok mutlu oldular. 2 kişiyi mutlu etmek o kadar güzel bir şey ki. Allah mutluluklarını bozmasın. Bir daha ayırmasın\" diye konuştu.

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