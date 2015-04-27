25 yıllık devlet başkanı, yüzde 97,7 ile yeniden devlet başkanı seçildi



Eski Soyyet cumhuriyetlerinden Kazakistan'da dün devlet başkanlığı seçimi yapıldı. 1990'dan bu yana ülkenin devlet başkanlığını yapan Nursultan Nazarbayev, sandıkta iki adayla yarıştı.

Kazakistan'ın resmi haber ajansı Kazinform, "sandık çıkış anketlerine göre Nazarbayev'in oyların yüzde 97,7'sini alarak yeniden başkan seçildiğini" duyurdu. Kazinform, yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere katılım oranını da yüzde 95,1 olarak duyurdu. Nazarbayev, 2011 seçimlerinde oyların yüzde 96'sını almıştı.

Nursultan Nazarbayev, başkent Astana'da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, istikrar sözü verirken "kurumsal reformlara ve anayasa değişikliğine gidileceğini" söyledi.

Seçim sonrası 'acı ilaç'

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) konuyla ilgili haber-analizinde Nazarbayev'in hükümete sadık adaylarla yarıştığına dikkat çekildi. 2016'da yapılması gereken devlet başkanlığı seçimlerinin ekonomik kriz nedeniyle öne alındığına işaret edildi.

Kazakistan, düşen petrol fiyatlarının vurduğu ülkelerin başında geliyor. Uluslararası enerji piyasasındaki gelişmeler Kazaklara hayat pahalılığı olarak yansıyor, Kazak parası Tenge değer kaybediyor. Nazarbayev'in seçim sonrası ücret kesintileri ve kitlesel işten çıkarmaları da kapsayan bir paketi uygulamaya koyacağı belirtiliyor.