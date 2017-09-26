25 yıllık arkadaşlıkları evlilikle sonlandı,Lonica İstanbul'da Müslümanlığı kabul etti

İSTANBUL,(DHA) İstanbul Müftülüğü, bugün hem bir ihtida merasimine evsahipliği yaptı hemde kitaplara konu olacak bir arkadaşlığın mutluluğa erişmesine şahit oldu.

Romanya vatandaşı IonicaGiolAlexandru, evlilik kararı aldığı İsmail Demirtaş ile birlikte İstanbul Müftülüğü’ne gelerek Müslüman oldu. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın eşlik ettiği ihtida merasiminin ardından Ayşe adını alan IonicaGiolAlexandru, çok mutlu olduğunu ifade etti.

LONİCA, AYŞE ADINI ALDI

Romanya ve İtalya vatandaşı olan IonicaGiolAlexandru (60) evlilik kararı aldığı Safranbolu’lu İsmail Demirtaş’la (59) birlikte İstanbul Müftülüğü’ne gelerek Müslüman olmak istediğini belirtti. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın telkiniyle Kelime-i Şehadet getiren IonicaGiolAlexandru, Müslüman oldu. Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu belirten IonicaGiolAlexandru, Ayşe adını aldı.

İstanbul Müftüsü Yılmaz, Ayşe adını alan IonicaGiolAlexandru’yu tebrik ederek, “Müslüman olmak üzere bir irade ortaya koydunuz. İyi bir karar vermişsiniz, tebrik ederiz. İslam’a girmenin asıl temel şartı kalbi olarak Allah’a, Peygamberine (SAV) ve onun getirdiği kitaba inanmaktır. Tabii bunun bir de şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet’le tescil edilmesi ve resmi olarak kayda girmesi arzu edilir. Müslüman olan bir insan annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur. Günahlar yok olur. Ancak bizim yüce dinimiz sadece Kelime-i Şehadet’ten ibaret değil. Bizim dinimiz insanı en yeryüzünün en değerli varlığı olarak görmektedir. Bizim inancımıza göre Müslüman, kainatın gözde varlığıdır. Bu bakımdan Müslüman olan insanın Allah’a karşı, Allah’ın yaratıklarına karşı bir takım sorumlulukları vardır. Bu yüzden hem görünen dünyasının temiz olması, hem de kalp dünyasının temiz olması gerekmektedir. Bir de hayatı düzenleyen bir çalışma ve ibadet düzenlemesi vardır. Yüce dinimiz, insanın yirmi dört saatini kuşatan görevler vermektedir. Bu bakımdan İslam’ı öğrenmek, öğrendikçe de yaşamak insana daha büyük huzur verir. Nitekim,asr-ı saadette Müslüman olan kişiler kendilerini yeni doğmuş gibi hissetmişlerdir. İnşallah bundan sonra yavaş yavaş namaz, oruç, zekat ve insan ilişkilerinde Müslümanca yaşamaya özen gösterirsiniz. Cenab-ı Hak mübarek eylesin” tavsiyelerinde bulundu.

İKİ AİLE 25 YIL ÖNCE LONİCA\'NIN OĞLU MARİAN ARACILIĞI İLE TANIŞTI

Tanışmalarının üzerinden 25 yıl geçtiğini belirten İsmail Demirtaş, IonicaGiolAlexandru ile evlilik kararı almalarına giden süreci ise şöyle anlattı:

“1989 yılında Nikolay Çavuşesku’nun devrilmesinin ardından Romanya’da yaşanan karışıklık sonrası Ionica’nın oğlu Marian, 1992 yılında Türkiye’ye gelerek benim İstanbul Bayrampaşa’da bulunan ekmek fırınımda çalışmaya başladı. Ionica ise o dönem kocasıyla İtalya’ya gitmiş. Biz o dönem oğlu Marian aracılığıyla internet üzerinden çeşitli programlarla ailecek görüşmeye başladık. Marian yaklaşık 8 yıl benim yanımda çalıştıktan sonra İtalya’ya yerleşti. Ancak bizim ailecek görüşmelerimiz devam etti\"

LONİCA VE İSMAİL DEMİRTAŞ\'IN EŞLERİ VEFAT EDİNCE

İsmail Demirtaş evlilik karanı nasıl verdiklerini de şöyle anlattı\" Bundan 2 yıl önce benim eşim vefat etti. Eşimin vefatından kısa bir süre sonra ise Ionica’nın kocası vefat etmiş. Yaklaşık 1 yıl kadar önce de Ionica ile aramızda yakınlaşma başladı. Ancak bu süre içinde sürekli olarak internet üzerinden görüşüyorduk. 2017 yılının Mart ayında ilk defa benim İtalya’ya gitmemle karşılıklı olarak görüştük ve evlilik kararı aldık. Bu karara da en çok Ionica’nın oğlu Marian sevindi. Ionica da bu kararın ardından hiçbir zorlama ve baskı olmadan, kendi isteğiyle Müslüman olmak ve Ayşe ismini almak istediğini söyledi. Bugün burada bu kararı yerine getirdik. Çok mutluyuz.”

İhtida merasimi sonrası İstanbul Müftüsü Yılmaz, IonicaGiolAlexandru’ya İtalyanca bir Kur’an-ı Kerim hediye ederek, ihtida belgesini takdim etti.

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