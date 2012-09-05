25 yıldır yılanlı evde yaşıyorlar

Van'ın Gevaş ilçesinde yaşayan 8 kişilik Kalkan ailesi, 25 yıl önce babası tarafından yapılan toprak evde yılanlarla birlikte yaşıyor.

40 yaşındaki baba Adil Kalkan, evin içinde sık sık yılanların yumurtalarını ve derilerini gördüklerini ve yılanların sayısının gittiçe artmasını nedeniyle çocukları için endişelenmeye başladığı belirtti.

Her gün mutfakta, yatak aralarında gördüğü onlarca yılanı öldürdüğünü fakat başa çıkamadıklarını söyleyen böbrek hastası Kalkan, "Çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Eşim korkudan mutfağa giremiyor. Çünkü geçen hafta mutfakta yılanı yumurtaların üzerinde gördük. Korkudan evde gezemiyoruz" dedi.

Adil Kalkan'ın eşi Hediye Kalkan da, yılan korkusuyla evde iş, yemek yapamadığını belirterek, "Yatakların altında, odalarda, mutfakta, dolaplarda yılanlar çıkıyor. Korkudan mutfağa ve diğer yerlere giremiyorum. Çocukların banyolarını yaptıramıyorum. Bizi bu yılanlardan kurtarsınlar" diye konuştu. (ntvmsnbc)