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BBC Türkçe

25 yıldır aranan İngiliz bebeğin akibeti belli oldu

İngiltere polisi, Yunanistan'ın İstanköy adasında 1991'de anneanesinin evinin arka bahçesinde oyun oynarken kaybolan 21 aylık İngiliz bebek Ben Needham'ın "çok büyük ihtimalle" bir inşaat kepçesinin altında kalarak öldüğünü açıkladı.

17 Ekim 2016 18:57

İngiltere polisi, Yunanistan'ın İstanköy adasında 1991'de anneanesinin evinin arka bahçesinde oynarken kaybolan 21 aylık İngiliz bebek Ben Needham'ın "çok büyük ihtimalle" bir inşaat kepçesinin altında kalarak öldüğünü açıkladı.

Polis, yeni yapılan kazılarda kaybolduğu sırada çocuğun yanında olan "çok önemli bir eşyanın" bulunduğunu ve soruşturmanın kapatıldığunu duyurdu.

İngiliz ve Yunan polisinin 25 yıldır aradığı Needham için şimdiye kadar 300'den fazla ihbarda bulunulmuştu. Çocuğun ailesi tarafından terk edildiği ve bir çete tarafından kaçırıldığı gibi iddialar ortaya atılmıştı.

Aralık 1995'te bir özel dedektifin, Selanik'teki bir Roman kampında yaşayan altı yaşlarında sarışın bir çocuk bulması büyük heyecan yaratmıştı. Bu çoçuğun öz annesi tarafından terk edildiği, Romanların sahip çıktığı çocuğun sonra başka bir kadına satıldığı ancak bu kadının da çocuğu başka bir Roman aileye verdiği öne sürülmüş, iddialar kanıtlanamamıştı.

Sheffield polisi yeni ortaya çıkan görgü tanıklarına dayanarak çocuğun evlerinin arkasında kazı çalışması yapan inşaat kepçesinin altında kaldığına inanıldığını açıkladı.

Mayıs ayında gelen ihbarlar üzerine, Yunan polisi çocuğun bulunması için televizyon duyuruları hazırladı.

Needham'ın büyükannesinin evinin bahçesinde kazı yapan Konstantinos Barkas adlı kepçe operatörünü tanıyan bir görgü tanığının ifadesi olayın aydınlatılmasını sağladı.

Söz konusu tanığa göre geçen yıl mide kanserinden ölen Barkas, çocuğun kepçenin altında kalarak can verdiğini söyledi.

Şimdiye kadar bölgede defalarca arama yapıldı. 800 ton toprağın çıkarıldığı kazılarda, insan kemiğini tespit eden cihazlar ve köpekler kullanıldı.

1998'de Rodos adasında Needham'a benzeyen bir çocuğa DNA testi yapıldı, sonuç olumsuz çıktı.

2003'te Türkiye'ye tatile giden bir ailenin bir köyde çektiği bir grup çocuğun fotoğrafı da incelendi. Çocuğu "yaşlandırma" tekniğiyle 13 yaşında gösteren bir fotoğraf dağıtıldı. Bu fotoğraf 4 yıl sonra güncelllendi.

Ailesi Needham'ın bir şebeke tarafından kaçırıldığına inanıyordu.

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