25 yılda 40 bin pul biriktirdi

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde Oltu taşı işletmecisi Nejdi Gümüş (49), 25 yılda yerli ve yabancı olmak üzere toplam 40 bin pul biriktirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Nejdi Gümüş, 25 yıl önce başladığı pul koleksiyonunu her geçen gün geliştirip bu noktaya getirdiğini söyledi. İşyerinde sergilediği eski para ve pulların satışa sunduğu ve kara elmas olarak bilinen Oltu taşı kadar ilgi gördüğünü belirten Gümüş, şöyle dedi:

\"Bir merakla başlayan bu yolda yaklaşık 40 bin pula sahip oldum. Koleksiyonumda Osmanlı dönemine ait pullarda yer almakta. Ama bunu fazla abartınca pullar ne eve ne de işyerime sığmamaya başladı. Artık koruyamıyorum. Yaklaşık 20 bin liraya mal olan pul koleksiyonunu meraklısı olursa elden çıkarmayı düşünüyorum. İşyerime gelen müşteriler koleksiyona büyük ilgi gösteriyor. Boş zamanımı koleksiyonumla uğraşarak geçiriyorum. Herkese bu tür aktivitelerle uğraşmayı tavsiye ediyorum. Tabi benim gibi abartamamak şartıyla.\"

İl il dolaşarak Oltu taşından yaptığı kolye, tespih, ağızlık, broş, yüzük, künye gibi ürünleri pazarlayan Nejdi Gümüş, \"Koleksiyondaki her pulu 1 liradan hesaplasak 40 bin lira eder. Taliplisi olursa anlaşırız\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI