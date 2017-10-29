25 yıl sonra gazilik mücadelesi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'nın Ermenek İlçesi’nde 46 yaşındaki çiftçi Yahya Ateş, 1992 yılında Iğdır’da vatani görevini yaparken teröristlerin saldırısı sonucu yaralandı. Omzundan giren mermi omuriliğine saplandı. Felç olma olasılığı üzerine mermi çıkartılamadı. Ateş, 25 yıl sonra gazilik ünvanı verilmesi için mücadele başlattı.

Ermenek İlçesi\'ne bağlı Yukarıçağrlar Köyü\'nde oturan 13 ve 16 yaşlarında iki çocuğu olan evli Yahya Ateş, 1992 yılında Iğdır Jandarma Komutanlığı\'nda er olarak vatani görevini yaptığı sırada PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu omuzundan giren mermi, omuriliğine saplandı.

SAPLANAN MERMİ, ÇIKARILMADI

Terhisine 6 ay kala saldırıya uğradığını belirten Yahya Ateş, şunları söyledi:

\'\'Saldırı 28 Mayıs 1992 tarihinde gerçekleşti. Iğdır İl Jandarma Alay Komutanlığı\'na bağlı Gülyurt Asayiş Karakolu\'nda görevdeydik ve burada çatışmaya girdik. Çatışma sırasında yanımda 4 arkadaşım şehit oldu, 4 kişi de ağır yaralandık. İlk yaralandığımızda Iğdır Devlet Hastanesi\'ne, oradan Sarıkamış\'a, oradan da Erzurum\'da götürdüler. Tedavi tamamlandıktan sonra 45 gün hava değişimine, raporlu olarak memleketime gönderdiler. Hava değişimi ardından Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne gittim. GATA\'da bana \'Saplanan mermiyi ameliyatla çıkartırsak sen felç olursun\' dediler. Sonra yeniden rapor verip, izinli olarak gönderdiler. Askerliğimin kalan kısmı bu şekilde tamamlandı. Terhis belgemi aldım.\'\'

GAZİLİK ÜNVANI İÇİN MÜCADELE BAŞLATTI

Yaşı ilerlediği için vücudundaki mermi nedeniyle güçlükle hareket edebildiğini ileri süren Ateş, şöyle devam etti:

\"Köyümde çiftçilik yaparak ailemin, annem ve babamın geçimini sağlamaya çalışıyorum. Ancak artık vücudumdaki mermi benim rahat çalışmamı engelliyor. Çalışamaz hale geldiğim içinde Gazilik Ünvanı verilip maaş bağlanması veya bana bir iş imkanı verilmesi için mücadele başlattım.\"

Cumhurbaşkanlığı\'na bu yıl ocak ayı içinde başvurduğunu belirten Ateş, başvurusunun incelenmesi için Milli Savunma Bakanlığı\'na gönderildiğini belirten yazı geldiğini ancak, oradan da henüz bir sonuç alamadığını söyledi.

SGK’DAN OLUMSUZ CEVAP

Sosyal Güvenlik Kurumu\'na (SGK) kendisine malulen emekli olup maaş bağlanması için başvuru yaptığını da hatırlatan Ateş, SGK\'dan geçen 9 Ekim günü, \"Kurulun 09/10/2017 tarihli ve 10 bin 567 sayılı kararında malul olmadığınıza ve 1053 sayılı nizamnameye göre tespit edilecek derecenizin bulunmadığına karar verildiğinden, kurumuzca 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır\'\' yazılı cevap geldiğini belirtti.

Ateş, SGK\'nın her hangi bir özürlülük durumu olmadığı için kendisine malulen emekli maaşı bağlanamayacağı yönünde aldığı karara rağmen gazilik ünvanı verilmesi ve maaş bağlanması için mücadelesini sürdüreceğini söyledi.



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