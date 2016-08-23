25 yıl önce bugün hayatımıza giren WWW'nin hikâyesi...

İnternet üzerinde yayımlanan hiper-metin dökümanlarından oluşan bilgi sistemi olan Wordl Wide Web 25. yılını kutluyor.

O dönem CERN'de çalışan Britanyalı bilim insanı Tim Berners-Lee tarafından 1989'da icat edilen Web'in öncelikli amacı, dünyanın dört bir yanındaki akademisyenlerin birbirleriyle otomatik olarak bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlamaktı. WWW, 23 Ağustos 1991'de kamunun hizmetine açıldı.

Aradan geçen 25 yılda Web'de neler oldu? AljazeeraTürk'ün haberine göre, Gabriel H. Sanchez tarafından hazırlanan liste şöyle:

İnternetteki ilk web sitesi

Web'in mucidi Tim Berners-Lee, 1991'de icadını kamuya sunarken bir açılış sayfası yapmayı da ihmal etmedi. Bu sayfada kullanıcıların Web'i nasıl kullanacakları anlatıldı. İlk web sitesi de böylece doğmuş oldu.

İlk alan adı



İlk alan adının kaydedilmesi, Web'in tarihinden de daha eski. 31 yıl önce, 1985'te bilgisayar üreticisi Symbolics firması kendi ismiyle internet tarihinin ilk alan adını kaydetti. Firma kapansa da domain, hâlâ internetin en eski alan adı olarak aktif.

İlk arama motoru

Google'un doğuşundan 8 yıl önce, Montreal'deki McGill Üniversitesi öğrencisi Alan Emtage, internetin ilk arama motorunu oluşturdu. Archie, bugün artık işlevsel olmasa da tarihi değeri nedeniyle hala aktif.

İlk fotoğraf

İnternete ilk fotoğraf da yine Web'in mucidi Tim Berners-Lee tarafından yüklendi. Rock grubu Les Horribles Cernettes üyeleri, Berners-Lee kendilerinden projesi için destek istediğinde, fotoğraflarının internete yüklenecek ilk görsel olacağını tahmin bile etmiyordu.

Bilinen ilk yüz ifadesi ikonu kullanımı

Bilgisayar ortamındaki bir metinde ilk kez bir yüz ifadesi ikonunu, 1982'de bilgisayar mühendisi Scott Falman kullandı. :-)

Bir web sitesinde beliren ilk spam banner

Bu tip bannerlara bugün artık birçok web sitesinde rastlıyoruz. Üzerinde, "Hiç tam buraya tıkladınız mı? Tıklayacaksınız" yazılı türünün ilk örneği bu reklam afişi, 1994'te Wired.com'da (O zamanlar HotWired olarak biliniyordu) yayınlandı. Bu bir telekomünikasyon şirketi reklamıydı ve reklamcılık alanında hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktı.

İlk Facebook profil sayfası





Facebook'un ilk profil sayfasını, kurucusu Mark Zuckerberg test amacıyla 4 Şubat 2004'te oluşturdu.

YouTube'a yüklenen ilk video

"Hayvanat bahçesinde ben"... YouTube'a yüklenen ilk videonun başlığı bu. Video paylaşım sitesinin kurucularından Jawed Karim tarafından 23 Nisan 2005'te platforma yüklenen 18 saniyelik video bugün 33 milyondan fazla kez izlendi.

Atılan ilk tweet

Twitter'a ilk tweet 21 Mart 2006'da kurucusu Jack Dorsey tarafından atıldı. İlk tweet 24 karakterdi.

Instagram'a yüklenen ilk fotoğraf





