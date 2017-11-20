T24 LogoT24 Logo
Gündem

25 yıl berberlik yaptıktan sonra çilek üretimine başladı

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde 25 yıl berberlik yapan 42 yaşındaki Murat Bayoğlu, evinin bahçesine çilek üretimine başladı

20 Kasım 2017 12:53

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde 25 yıl berberlik yapan 42 yaşındaki Murat Bayoğlu, evinin bahçesine çilek üretimine başladı.
Evli ve 2 çocuk babası Murat Bayoğlu, 25 yıl köyünde berberlik yaptı. Bu işi bırakmaya karar vererek \"Artık emekli oldum\" diyen Bayoğlu, köyünde çiftçilik yapmaya karar verdi. Bayoğlu, evinin önünde bulunan boş araziye 5 bin çilek fidesi dikti. Bu yıl ilk mahsulünü almaya hazırlanan Bayoğlu, gelecek yıllarda üretimini arttırmayı hedeflediğini söyledi. Köyünde farklı bir meyve üretmek için yola çıktığını anlatan Bayoğlu, şöyle dedi:
\"Köyümde 25 yıl berberlik yaptım. Bir şeyler üretmek istiyordum. Çilek üretmek istedim. Burada toprak ve arazinin müsait olduğu ancak, pek üretim yapılmadığını fark ettim. İl dışından gerekli malzemeleri aldım. Bu yıl iyi bir mahsul alacağım. Gelecek yıllarda üretimimi arttırmak istiyorum. Yıllarca esnaflık yaptım. Bu iş daha huzurlu ve sakin. İnsanlar köylerinde boş arazileri bu şekilde değerlendirmeli. Birçok arazi boş olarak duruyor. Çalışınca her şey oluyor. Çileği satma gibi bir problemim de yok. Müşterisi her zaman olan bir meyvedir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANÇAYCUMA Zonguldak DHA ZONGULDAKMurat BayoğluEvliBuBayoğluKöyündeBirBuradaGelecekYıllarcaBirçokMüşterisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24