2.5 yaşındaki toruna istismar iddiası

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da 2.5 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla S.Y. (58), hakkında \'çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 39 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na geçen 16 Şubat\'ta başvuran E.Y., kızı E.N.Y.\'nin dedesinin cinsel istismarına uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Anne E.Y., 2016 yılı Ağustos ayına kadar Erzurum\'da eşi O.Y., kayınpederi S.Y. ve kayınvalidesi G.Y. ile aynı evde yaşadıklarını söyledi. Kocası ile yaşadığı sorunlar nedeniyle memleketi Malatya\'ya ailesinin yanına döndüğünü belirten E.Y., 2016 yılı Mayıs ayında kayınvalidesi ile mutfakta bulundukları sırada kızının, kendisine ve kayınvalidesi G.Y.\'ye parmak attığını söyledi. Yaşananlara anlam veremediğini aktaran E.Y., bu durumu psikolog olan arkadaşına sorduğunu anımsattı. E.Y. arkadaşının, \"Bu hareketi sürekli yapmaya devam ederse çocuğun kendisine yapıldığını gösterir\" deyince kızını izlemeye aldığını vurguladı. Anne E.Y., kucağında çizgi film izleyen çocuğunun bu kez aynı eylemi kendine uyguladığını fark ettiğini belirtti. Kızını takibe aldığını hatırlatan anne, çocuğunun soyunarak bu eylemlerini kendisine uygulamaya devam ettiğini görünce hemen doktora başvurduğunu ifade etti.

PEDAGOG: DURUM CİDDİ

Kızı E.\'yi Malatya\'da pedagoga götürdüğünü söyleyen anne E.Y., savcılıktaki şikayetinde şunları söyledi:

\"Çocuğum ile 7-8 saatlik görüşme yaptı. Pedagog, durumun ciddi olduğunu, bu şekilde bir eyleme maruz kaldığı için eylemi aynı şekilde başkalarına gerçekleştirdiğini söyledi. Pedagog kızıma bu hakereti kimin yaptığını sorunca dedesi S.Y.\'nin yaptığını anlattı. Pedagog S.K. bana şikayetçi olup olmadığımı sordu. Şikayetçi olmamam halinde kendilerinin kurum olarak suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ben vardiyalı olarak Erzurum\'da çağrı merkezinde çalışıyordum. Kayınpederim sürekli kızım ile uyumak istiyordu. Kayınvalidem buna izin vermiyordu. Kayınpederimden şikayetçiyim.\"

Şikayet üzerine Malatya Çocuk İzleme Merkezinde ifadesi alınan küçük kız çocuğu, dedesinin yaptığı eylemleri tek tek anlattı. Uzmanlar eşliğinde ifadesi alınan E.Y., oyun oynarken dedesinin kendisini soyundurarak poposuna dokunduğunu, canının acıdığını belirtti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, suç yerinin Erzurum olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı bu kente gönderdi.

DEDE: TORUNUMU ÇOK SEVİYORUM

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan dede S.Y., suçlamaları kabul etmedi. S.Y. kendini, \"Torunumu canımdan çok seviyorum. Dede-torun ilişkisini aşan birşey olmadı. Torunumu ara sıra kucağıma alarak öpüyordum. Cinsel istismar eyleminde bulunmadım\" diye savundu.

İfadesine başvurulan küçük kızın babası O.Y. ise babası S.Y.\'nin böyle birşey yapmayacağını iddia ederek babasından şikayetçi olmadı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame, Erzurum 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuksuz olan dede S.Y.\'nin \'çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 33 yıl 9 aydan 39 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

İDDİANAME: CİNSEL İSTİSMAR OLASILIĞI VAR

Savcı Kızılateş\'in hazırladığı iddianamede, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Birimleri Bölümü Çocuk Psikyatri Anabilimdalı tarafından hazırlanan rapor yer aldı. İddianamedeki değerlendirme raporunda şu görüşlere yer verildi:

\"Çocuğun dedesinin kendisini gıdıkladığı, anal bölgeyi göstererek poposuyla oynadığı, oynarken canının acıdığını belirtti. Bu durumu ayıp olarak tanımladı ve konuyu değiştirdi. Mağdur çocuk bu durumu ifade ederken ses seviyesi ve duygu tonunu değişim oldu. Cinsel istismar ile ilgili sorular sorulduğunda konudan uzaklaşmayı tercih etti. Mağdur çocuğun dedesi tarafından cinsel istismara uğrama olasılığı olabileceğinin düşünüldüğü tespit edilmiştir.\"

Dede S.Y.\'nin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.