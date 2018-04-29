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BBC Türkçe

25 yaşındaki kadın 25 yıl önce dondurulan embriyoyla çocuk sahibi oldu

ABD'nin Tennessee eyaletinde 25 yaşında bir kadın, 25 yıl önce dondurulmuş bir embriyoyla hamile kalıp, bebek sahibi oldu. Tina Gibson adlı 25 Kasım 1992 doğumlu kadının rahmine, 14 Ekim 1992'de dondurulan bir embriyo konuldu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Tennessee eyaletinde 25 yaşında bir kadın, 25 yıl önce dondurulmuş bir embriyoyla hamile kalıp, çocuk doğurdu.

Tina Gibson adlı 25 Kasım 1992 doğumlu kadının rahmine, 14 Ekim 1992'de dondurulan bir embriyo konuldu.

Gibson, Ulusal Embriyo Bağış Merkezi adlı kuruluştan aldığı embriyonun, aslında kendisiyle yaşıt olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.

Gibson, bebeği Emma doğduğunda CNN'e yaptığı açıklamada "Ben 25 yaşındayım, farkında mısınız? Bu embriyoyla ben en iyi arkadaşlar olabilirdik" dedi.

Emma, başarılı bir hamilelik süreci ve doğumla dünyaya gelen en eski embriyo rekorunu kırdı. Daha önce bu rekor 20 yıllık bir embriyoya aitti.

Ancak doğumun ardından 26 yaşına giren Tina Gibson, dünya rekoru kırmaktan farklı öncelikleri olduğunu söyledi ve "Ben sadece bir bebek istiyordum. Dünya rekoru olup olmaması umurumda değil" dedi.

Doğu Tennessee'de yaşayan Tina ve eşi Benjamin, Emma'nın embriyosunu Knoxville'deki Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'nden (NEDC) aldılar.

NEDC embriyo bağışıyla Tina'nınki de dâhil 700 başarılı hamileliğe imza atan bir kuruluş.

Embriyo transferini gerçekleştiren Dr. Jeffrey Keenan, Emma'nın hikâyesinin bağış için embriyo dondurabilecek anne ve babalara örnek olmasını umduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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