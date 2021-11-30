25 yaşındaki hemşire Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 2 çoçuk annesi 25 yaşındaki hemşire Sultan Fidan, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli hemşire Sultan Fidan, iki hafta önce Koronavirüse yakalandı. Tedavi için Isparta'ya götürülen Fidan, bu sabah yaşam savaşını kaybetti. 8 ay önce doğum yapan 2 çocuk annesi Fidan'ın cenazesi, Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde ailesi tarafından toprağa verildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz 'Vefat ve Başsağlığı' başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Müdürlüğümüze bağlı İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli personelimiz Hemşire Sultan Fidan'ın vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşıyorum. Genç yaşta aramızdan ayrılan personelimize Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.