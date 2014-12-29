25 yaşında cumhurbaşkanı adayı oldu, aldığı oy oranıyla sürpriz yaptı

Hırvatistan'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Mevcut Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç'in yüzde 38.50 ile ilk turda en fazla oyu aldığı seçimlerin en dikkat çeken ismi ise İvan Vilibor Sinçiç oldu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Devlet Seçim Komisyonu'nun (DIP) internet sitesinde yer alan sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı İvo Yosipoviç yüzde 38.50, Hırvat Demokratik Birliği'nin (HDZ) adayı Kolinda Grabar Kitaroviç yüzde 37.17, "Canlı Duvar" isimli politik-aktivist organizasyonun adayı İvan Vilibor Sinçiç yüzde 16.44, Hırvatistan Birliği'nin adayı Milan Kuyunciç ise yüzde 6.28 oy aldı.

25 yaşındaki aktivist Sinçiç'in, genç yaşına ve politik anlamda tecrübesi olmamasına rağmen aldığı oy oranı büyük başarı olarak yorumlandı. İvo Yosipoviç ve eşi Tatjana Yosipoviç.

Seçime katılım oranının yüzde 47.11, geçersiz oy oranının ise yüzde 1.56 olduğunu bildirildi.

Yapılan açıklamada, ABD'deki oy kullanma merkezlerinde, saat farkı nedeniyle seçimin devam ettiği ve buradaki merkezlerdeki sonuçların yarın sabah açıklanacağı belirtildi.

Kolinda Grabar-Kitarovic ve eşi Jakov Kitarovic

Bu sonuçlara göre, ilk turda en fazla oy alan Yosipoviç ile Kitaroviç, 11 Ocak 2015 tarihinde yapılacak ikinci turda yarışacak.

İlk turun resmi sonuçlarının, 30 Aralık Salı günü açıklaması bekleniyor.

25 yaşındaki Sinçiç, seçimlerde bir üst tura kalamadı ancak dünya çapında ün kazandı.