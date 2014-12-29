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Dünya
Deutsche Welle

Hırvatistan'da seçim ikinci tura kaldı

Hırvatistan, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. İktidarın adayı İvo Yosipoviç yeterli oyu alamadığından seçim ikinci tura kaldı.

29 Aralık 2014 11:42


Hırvatistan Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, halen cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan İvo Yosipoviç oyların yüzde 38,5'ini aldı. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı Yosipoviç'in oy oranı böylece beklentilerin altında kaldı.

Yosipoviç, 11 Ocak 2015 tarihinde yapılacak ikinci turda yüzde 37,2'lik oy oranına ulaşan, muhafazakâr Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) adayı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile yarışacak.

46 yaşındaki Grabar-Kitaroviç, 2005-2008 yılları arasında Hırvatistan'ın dışişleri bakanlığını yaptı. Washington'da büyükelçilik görevinde bulunan Grabar-Kitaroviç, 2011'de NATO'nun genel sekreter vekilliğine atandı.

İvo Yosipoviç, cumhurbaşkanlığı görevine seçildiği 2009'da yolsuzlukla mücadele sözü vermiş, bu vaadini büyük ölçüde yerine getirmişti. Aralarında bir eski başbakan ile bazı bakanların da bulunduğu bir dizi yetkili yolsuzluktan hüküm giymişti. 57 yaşındaki hukuk profesörü Yosipoviç, ikinci dönem için işsizlikle mücadele vaadinde bulundu.

Adayların ilk tur değerlendirmeleri

Yosipoviç, ilk değerlendirmesinde, "Hırvatistan'a daha fazla demokrasi ve hoşgörü vaad ediyorum. Ekonomik kalkınma hedefliyorum" dedi. İlk tur seçim sonuçlarını seçmenin değişim isteğinin bir göstergesi olarak yorumlayan Grabar-Kitaroviç ise "Memleketi faciaya değil ileriye doğru taşıyacak, cesur ve kararlı makamlara ihtiyacımız var" dedi.

Sandık başına giden seçmenlerin oranı yüzde 47'de kaldı. Yüzde 1,55'e ulaşan geçersiz oy oranının yüksekliği dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yaklaşık bir yıl sonra yapılacak genel seçimlerin provası olarak görülüyor. Kamuoyu yoklamalarına göre HDZ açık arayla SDP'nin önünde gidiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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