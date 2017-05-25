2,5 yaşında 50 kilo; ailesi 15 bin liralık ilaç masrafı için SGK'dan yardım istiyor

Hastalığı nedeniyle 2.5 yaşında 50 kiloya ulaşan Hüseyin bebeğin ailesi, tedavide kullanılan ve kutusu 15 bin lirayı bulan ilacın SGK listesine alınmasını istiyor.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, İstanbul’da yaşayan Bekir ve Ayşe Çoban çifti, ikinci çocukları Hüseyin’i 6 aylıkken kilo problemi nedeniyle doktora götürdü. Yapılan araştırmalar sonucu küçük çocuğa ‘leptin hormonu eksikliği’ teşhisi konuldu. Tokluk hissi olmadığı için sürekli acıkan Hüseyin’in tedavisi için doktorlar, yurtdışında bulunan ve SGK kapsamı dışında olan 4 bin 441 dolar değerindeki ilacın kullanılması gerektiğini söyledi. Ancak ilacın hastalık tanısının dışında kaldığını söyleyen aile, ilacı alacak güçlerinin olmadığını belirtirken, ilacın SGK kapsamına alınmasını istiyor.

Anne Ayşe Çoban, Hüseyin’i 6 aylıkken kilo problemi nedeniyle hastaneye götürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Hüseyin şu an 2.5 yaşında ve leptin hastası. Devamlı ve hızlı bir şekilde kilo alıyor. Yaklaşık 1 yıldır İstanbul Tıp Fakültesi’nde sürekli kontrole gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize yardım etmesini istiyorum. Bu ilacı Hüseyin’in durumunda olan bütün çocuklara verilmesini istiyorum.”

Pahalı olan ilaç için başvurmadık kapı bırakmadıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirten anne şöyle devam etti:

“Alınması gereken ilaç sağlık Bakanlığı tarafından onaylı fakat farklı bir tanıda. Farklı bir tanıda onaylı olduğu için ilacı alamıyoruz. Bu ilacın SGK’dan Hüseyin’in tanısına göre onaylanması ve yayınlanması gerekiyor. Yayınlanırsa biz ilacı alıp tedaviye başlayabiliyoruz. İlaç için başvurduk fakat tanı kapsamında olmadığı için talebimiz reddedildi. Hüseyin bu ilacı yeni bir tedavi yöntemi bulunmadığı sürece ömür boyu kullanacak. Ben Hüseyin ile ilgilendiğim için çalışamıyorum. Eşim de asgari ücretle çalışan bir tekstil işçisi. Türk lirası olarak ilacın bir kutusu yaklaşık 15 bin TL. Oğlum bu ilacı kullanmazsa kilo almaya devam edecek, yürüyemeyecek, koşamayacak, nefes almakta sıkıntı çekecek.”