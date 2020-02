2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'un Of ilçesinde üretilen ve çay bahçelerine girilerek tek tek elle toplanan 2,5 yapraklı organik yeşil çay, Fransa’da yılın inovasyon ödülünü layık görüldü. Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, “Kendimizi çok şanslı olarak görüyoruz. Çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde bu tarzda ürün yetiştirilmiyor” dedi.

Trabzon\'un Of ilçesinde özel sektöre ait bir çay firması tarafından üretilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay, yoğun talep görüyor. İlçede üretilen ve çay bahçelerine girilerek tek tek elle toplanan 2,5 yapraklı organik yeşil çayı üreten işletme, talepleri karşılamada güçlük çekiyor. 2016 yılında ilk defa deneme üretimine başlanan ve geçtiğimiz yıl Fransa\'ya ihraç edilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay, yurt dışındaki fuarlarda da ilgi odağı oldu. Bahçeden tek tek elle toplanarak belli bir aşamalardan geçirilip paketlenen 2,5 yapraklı organik yeşil çay için \'Dünya İnovasyon Ödülü\'ne de müracaat edildi. Yapılan girişimlerin ardından organik yeşil çay, Fransa\'da yılın inovasyon ödülüne layık görüldü.

‘İLK DEFA BİZ ÜRETTİK’

Konuyla ilgili konuşan Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Müdürü ve Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, Fransa\'ya ihraç edilen 20 bin adet 2,5 yapraklı organik yeşil çayın ardından yoğun bir şekilde talep aldıklarını söyledi. Saral, “Ürünleri toplanarak belli bir prosedürden geçirerek 2,5 yaprak organik çay üretmeye başladık. Çayın tepe tomurcuğu kısmında oluşan yaprak tek tek el ile toplanıyor. Geçen sene ilk defa Fransa\'daki firmaya yaklaşık 20 bin adet 2,5 yapraklı organik çay ihraç ettik. O kadar çok talep olmaya başladı ki bu sene ihracata fırsat vermeden kendi bünyemizde Türkiye içerisinde ürettiğimiz bütün 2,5 yaprak organik çayı satar pozisyona geldik. Bizim ürettiğimiz 2,5 yapraklı organik yeşil çay dünyada hiçbir yerde üretilmemiş. İlk defa biz ürettik. Tek tek topladığımız organik çayları belli bir prosedürden geçirerek bir araya getiriyoruz. Kendimizi çok şanslı olarak görüyoruz. Çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde bu tarzda ürün yetiştirilmiyor \" dedi.

FRANSA’DAN ÜRÜNE YOĞUN TALEP

Amerika\'daki fuarda 2,5 yapraklı organik yeşil çayın ilgi gördüğünü kaydeden Saral, \"Ürünü sattığımız Fransa\'daki firma bu ürünü Amerika\'da fuara götürdü. Orada çok ilgi gördü. Çünkü dünyada bunun başka bir örneği yok. Bu sene kendisine ürün veremediğimizi söyleyince önümüzdeki seneyle ilgili bir bağlantı yapmayı istediklerini söylediler. Fransa\'daki firmaya fuardan çok dönüş olmuş, inşallah biz de kapasitemizi artırarak hem yurt içine hem de yurt dışı ihracatına ürün yetiştirmeye çalışacağız. Ürünün en önemli birinci özelliği organik olmasıdır. İkinci özelliği de yeşil olması. Fermantasyona bu ürünü vermeden bu işi hallettiğiniz için çayın içinde bütün değerleri alabilme şansına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla insan sağlığı için çok faydalı bir içecek\" diye konuştu.



