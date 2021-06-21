"25 ton kimyasal taşıyan gemi, çevreye önemli hasarlar verdi"

Güney Afrika'daki Sri Lanka'nın başkenti Colombo kıyılarındaki konteyner gemisi, 25 ton tehlikeli kimyasal taşırken alev aldı. Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi batan geminin, taşıdığı kimyasallar sebebiyle çevrede "önemli hasarlara" yol açtığını saptadı.

Newsweek'in haberine göre, Singapur bayrağı taşıyan gemi, alev aldıktan bir ay sonra battı. Taşıdığı kimyasal maddeler sebebiyle, bir çevre felaketi tehlikesine karşı, uzmanları endişelendirdi.

BM'nin Sri Lanka Mukim Koordinatörü Hanaa Singer-Hamdy, geminin batmasının çevre üzerindeki etkileri hakkında yaptığı açıklamada "Bu nitelikteki bir çevresel olay, tehlikeli maddelerin ekosisteme salınmasıyla gezegene önemli hasarlar veriyor. Bu durum, kıyı bölgelerindeki nüfusun yaşamını ve geçim kaynaklarını tehdit ediyor" dedi.

Sri Lanka'ya olası bir petrol sızıntısı ve kimyasal madde salınımı için uzmanlarından oluşan bir BM ekibi gönderildi ve araştırmalara başlandı. Hem Sri Lankalı yetkililer hem de gemi operatörü, şimdiye kadar bir petrol sızıntısı belirtisi olmadığını söyledi.