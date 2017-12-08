25 soruda taşerona kadro

Taşeron işçilerinin kadroya alınmasıyla ilgili detaylar netlik kazanıyor. Kadroya alınacak işçilerin ücreti değişmeyecek. Taşeronda iken çalışılan süreler de kıdeme dahil edilecek.

Taşeron işçi aynı idarede kadroya alınacak, tayin hakkı bulunmayacak. 1 Kasım 2015’ten sonra işe alınan taşeronların da düzenlemeye dahil olması beklenirken, sözleşmesi feshedilen taşeron şirketine de tazminat verilmesi öngörülüyor.

Taşerona kadro tasarısı ile açıklamaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da milletvekillerine bilgi vermek için bir çalışma yaptı.

Bakanlığın milletvekillerine yönelik hazırladığı bilgi notunda, taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili olarak özetle şu soru-cevaplar yer aldı:

- Alt işveren işçileri hangi statüde kadroya alınacak?

Merkezi idarelerdeki taşeron işçiler, çalıştığı aynı idarede kadroya alınacak. Belediyeler ve il özel idarelerinde ise bunların iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecek.

- Sürekli işçi kadrolarına geçişlerde hangi koşullar aranacak?

657 sayılı Kanun’da sayılan genel şartları taşımak yeterli olacak. Öğrenim şartı ve yaş

sınırı aranmayacak.

- Hangi işlerde çalışan kadroya geçirilecek?

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sosyal güvenlik kurumlarında hizmet alımına dayalı alt işveren işçileri sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.

- Şehir hastanelerinde çalıştırılan isçilerin durumu ne olacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan ve personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan tüm alt işveren işçileri bakanlık kadrosuna sürekli işçi olarak alınacak. Kapatılan devlet hastanesinde çalışırken buranın kapanması nedeniyle şehir hastanesine geçen taşeron işçiler de düzenlemeden yararlanacak.

- Geçiste sınav yapılacak mı?

Kamuya alımlarda sınav yapılması esası bulunuyor. ‘Eşitlik ilkesi’ gereği, kadroya geçecek taşeron işçiler sınava tabi tutulacak. Sınav işin niteliğine göre yapılabilecek.

- Herhangi bir sebeple (doğum, sağlık sorunları vb.) is sözleşmesi askıda olan veya askerde olan işçilerin hak kaybı olacak mı?

Düzenlemenin açıklandığı tarihte sayılan durumlarda bulunanlar da geçişten yararlandırılacak.

- İş sözlesmesi feshedilmiş olanların durumu ne?

Sözleşmeleri feshedilmiş; ancak haklarında işe iade kararı verilmiş alt işveren işçiler de aynı haklardan faydalanacak.

- Sürekli işçi kadrosuna geçişte ücret düşüşü meydana gelecek mi?

Bu işçilerin ücret ile mevcut mali hakları aynen devam ettirilecek. Ayrıca, kamudaki tüm sürekli işçilere ödenen yıllık 52 günlük tediye ücreti de ödenecek.

- Mevcut yüklenicilerin durumu ne olacaktır?

Yüklenicilerin idarelerle yaptıkları sözleşmeler feshedilecek, tazminat ödenecek. Tazminat tutarı, sözleşme bedelinin yüzde 80’i ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5’i olarak belirlendi.

Önce valilik onayı, sonra sınav yapılacak

- Belediyelerde çalışan taşeron işçiler de kapsamda mı?

Evet, 4734 sayılı Kanun’a bağlı işçiler bu kapsamda.

- Mahalli idarelerde kadroya geçiş nasıl sağlanacak?

İşçiler yazılı olarak çalıştıkları idareye başvuracak. Valilik başvuruları inceleyip nihai listeyi ilan edilecek. Nihai listelerde yer alan personel, sınavda da başarı sağlarsa kadrolu işçi olarak çalışmaya başlayacak.

- Kıdem tazminatı ne olacak?

Alt işveren işçisi olarak çalışmış oldukları süreler kıdem tazminatında esas alınacak. Yıllık izinler de aynı şekilde olacak.

- Hangi tarihte çalışan işçiler kadroya alınacak?

1 Kasım 2015 itibarıyla çalışan, işçiler kadroya geçirilecek.

- Kaç işçi faydalanacak?

Yaklaşık 900 bin işçi.

- 5 ay 29 gün çalısan mevsimlik geçici isçilere yönelik düzenleme?

Çalışma sürelerindeki artışı kurum ve süre bazında 4 aya kadar Maliye Bakanlığı yapacak.

‘Emekliye kadro yok’

Milletvekillerine sunulan çalışmada bu konular yer alırken, kamuoyunun yanıtını beklediği bazı diğer hususlar ise şöyle:

- Kadroya geçecek taşeronlara güvenlik soruşturması yapılacak mı?

Yapılacak.

- Emekli maaşı alan taşeronlar kadroya geçebilecek mi?

Emekliliğe hak kazandıysa ya da emekli maaşı alıyorsa, başvuruları geçersiz sayılacak.

- Çalıştığı kurumda kadroya geçen taşeron, başka yere tayinini isteyebilecek mi?

Hayır, tayin hakkı olmayacak.

- Bundan sonra kamu kuruluşları ile belediye ve il özel idarelerine taşeron işçi alınacak mı?

Buralara bundan sonra taşeron işçi alınmayacak.

- Düzenleme ne zaman hayata geçecek?

3 ay içerisinde.

- Kadroya geçen taşeronlar için sözleşme süresi olacak mı?

Kadrolu işçi statüsünde süresiz olarak istihdam edilecekler.

- Geçişte uygulanacak sınav hangi düzeyde olacak?

Genel kültür ve yapılan işin niteliği ile ilgili olacak. Kurumların sözlü sınav yetkisi de var.

- Sendikal haklar ne olacak?

Sendikaya üye olanların üyeliği devam edecek.

- Kadroya geçişte asıl iş iş-yardımcı iş (şoför, aşçı, güvenlikçi) ayrımı olacak mı?

Hayır olmayacak.

- 1 Kasım 2015’ten sonra taşeron işçi olarak işe başlayanlar ne olacak?

Bunlar için de kadro yolunun açılması beklentisi bulunuyor.