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2.5 saatte 50 şarkı söyledi

Serdar Ortaç konser verdiği Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 2.5 saatte 50 şarkı söyledi.

07 Ağustos 2010 03:00

T24-Serdar Ortaç konser verdiği Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 2.5 saatte 50 şarkı söyledi.

5 bin kişilik mekânı doldurup taşıran sanatçıyı 6 bin kişi izledi. Biletlerin haftalar öncesinden tükendiği konserde yeni albümü "Kara Kedi" ile konserin temposunu zirveye taşıyan Ortaç, sıcaklardan da şikâyetçiydi. Dansçı kızları ile her konserinde olduğu gibi seksi gösterilere imza atan Ortaç "17 yıldır sizlerleyim. Demek eski performansımdan bir şey kaybetmemişim ki salonu dolduruyorsunuz. Sizlere 500 şarkının içinden 100 tane seçtim. 50'sini bugün, 50'sini de yarın seslendireceğim. Kurtlarınızı dökmeye hazır olun" dedi. 2.5 saat sahnede kalan Serdar Ortaç, şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenleri coşturdu.

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