T24 LogoT24 Logo
Spor

25 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

DERBİ İLE İLGİLİ KARAR AÇIKLANIYOR Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili karar verecek

25 Nisan 2018 12:26

DERBİ İLE İLGİLİ KARAR AÇIKLANIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili karar verecek.
Toplantı saat 13.00\'te Riva\'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yapılacak.

GALATASARAY
11.00 Beşiktaş maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak.

TRABZONSPOR
10.15 Teknik direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenleyecek.
11.00 Bordo mavili takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Yarı Final 1. Maç -
21.45 Bayern Münih - Real Madrid

BASKETBOL
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
18.00 Botaş - Çukurova Basketbol
19.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray

- TOFAŞ Basketbol Takımı Taraftarıyla Buluşuyor -
Takımın saat 17.00\'de yapacağı idman basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirilecek. Antrenman sonunda oyuncular, geride kalan 26 hafta ve Eskişehir Basket maçıyla ilgili medyanın sorularını yanıtlayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DERBİKARAR AÇIKLANIYOR Türkiye Futbol Federasyonu TFF Yönetim Kurulu Ziraat Türkiye KupasıMete KalkavanFenerbahçeBeşiktaşToplantıRiva Hasan Doğan Milli Takımlar KampEğitim TesisleriGALATASARAY 11BeşiktaşBEŞİKTAŞ 18

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24