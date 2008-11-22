2.5 milyon YTL’lik ağaçlar nerede?

CHP Meclis Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Yozgat Belediyesi’nin, 1 Ocak 2005-31 Ekim 2008 tarihleri arasında yaptığı 4 ihale ile 2.5 milyon YTL’lik çiçek ve ağaç aldığı iddiasını ortaya attı.



Kılıçdaroğlu, dün TBMM’de düzenlediği, ’Yozgat’ın Çiçekleri’ başlıklı basın toplantısında şunları söyledi: "Belediye aynı firmaya, çiçek ve ağaç alımı dışında park, refüj ve ağaçlandırma bakım işi için 2005’te 118 bin 74, 2006’da park ve yeşil alan bakımı için 681 bin 630 YTL ihale veriyor. Belediye, 2008’de başka bir firmaya (Ezgi İnşaat ve Sanayi ve Ticaret Limited Şti.) yine park, bahçe ve refüjlerin bakımı için 438 bin 412 YTL ödeme yapıyor. Kent Park yapım işi için de 11.7.2006’da Vizyon Peyzaj Seracılık firmasına 540 bin YTL ödeniyor. Bu rakamlar KDV hariç. Yozgatlılar, her adımı çiçeklenmiş, ağaçlandırılmış yemyeşil bir Yozgat dileği için dört yılda 2 milyon 492 bin 869 YTL ödediler. Bu paranın karşılığında, gerçekten de umdukları her adımı yeşil, çiçeklenmiş Yozgat oluştu mu? Ellerini vicdanlarına koyup, Belediye Başkanlarına sorsunlar. AKP Yozgat milletvekilleri de sorsunlar. Çünkü, 2.5 trilyon lira az para değil."

