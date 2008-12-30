25 milyon YTL için son iki gün!

Milli Piyango’nun 25 milyon YTL büyük ikramiye vereceği yılbaşı biletleri tükenmek üzere. Çekilişe iki gün kala vatandaşlar piyango bayileri önünde kuyruk oluştururken, sınırlı sayıda bilet kaldığı belirtildi.



Yılbaşının büyük ikramiyesi son yılların en yüksek rekoruna ulaşması iştahları da kabarttı. Yeni yıla iki gün kalan Milli Piyango bayilerine hücum eden vatandaş biletlerin hemen hemen hepsinin tükenmesine neden oldu.



Biletlerin yüzde 95’inden fazlasının tükenmesine neden olan büyük ikramiye 25 trilyon, birçok kişi için umut oldu. İkramiye hayaliyle Bahçekapı’daki piyango biletçilerine hücum eden vatandaşların ortak hedefi ev alabilmek. Birçoğu kriz nedeniyle işsiz kalan piyango müşterileri ikramiyenin hayalini şimdiden kurmaya başladı.



Kimi ultra lüks bir ev hayali kurarken kimi de son model bir otomobil hayali kuruyor. Hal böyle olunca piyango bayilerinin de yüzü gülüyor. Özellikle bayanlardan bilet alan bazı vatandaşlar ise bilete bir kadın elinin değmesinin uğur getireceğini düşünüyor. Piyangonun büyük ikramiyesini kazanmayı gönülden isteyen bazı vatandaşlar da şimdiden eşe dosta yapamayacakları bir sürü hayal vermişler bile.



Satışlar memnun etti



Durum böyle olunca zenginlik için son virajı dönen hayalperestlere de beklemekten ve ümit etmekten başka bir şey kalmıyor. Nimet Abla Bayi sorumlusu Çetin Şahin, şunları söyledi:

“Herkes krizde umudunu Milli Piyango biletine bağladı. İnsanların sadece bilet alımı düştü. Eskiden 100 bileti birden alan tek kişi şu an 50 bilet alıyor. Ama biz yine de satışlardan çok memnunuz.”

