2.5 milyon TL’yi sessizce cebe koydu!

Eski ANAP Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin, kendisine ait arsanın tapu kayıtlarında yanlışlıkla çok büyük görünmesine itiraz etmedi ve 2.5 milyon liralık fazla kamulaştırma bedelini aldı. Belediye şimdi mahkeme yoluyla parayı geri almaya çalışıyor.



Eski ANAP Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin’in ‘tapudaki yanlışlık’ nedeniyle yaklaşık 2.5 milyon lira fazla kamulaştırma bedeli aldığı ortaya çıktı. 1233 metrekare arazi bulunan ve 250 bin lira kamulaştırma bedeli alması gereken Şahin’in tapu kayıtlarındaki hata yüzünden 12 bin 633 metrekare arazisi varmış gibi 2 milyon 559 bin 950 lira kamulaştırma bedeli aldığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi mahkeme yoluyla fazla ödenen parayı geri almaya çalışıyor.



Bir harf hatası



Yargıya intikal eden olayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şahin’e ait Çankaya Oran semtindeki araziyi "Güneypark Kentsel Dönüşüm" projesi kapsamında kamulaştırmak istedi. Şahin, bahse konu alan içerisinde üzerinde tapusu bulunan "1233 metrekare" arazinin tespiti için Çankaya Tapu Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak tapudaki bilgisayar kayıtlarında Şahin’in üzerinde "12633 metrekare" arazi görünüyordu. Şahin, tapu müdürlüğünden aldığı belgelerle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gitti. 2006’da 12633 metrekare olarak beyan ettiği arsanın karşılığı olarak belediyeden 2 milyon 559 bin 950 TL’yi kamulaştırma karşılığı olarak aldı.



Bir yıl sonra ortaya çıktı



Skandal, bir yıl sonra ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Şahin’den parayı iade etmesini istedi. Şahin, parayı geri ödemeyince belediye, yargıya başvurdu.



Belediyenin, 5 Haziran 2007’de, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı dava sürüyor. Dava dilekçesinde, "Mustafa Şahin, tapu kütüğündeki hatalı kayıtlardan faydalanmak suretiyle ve kötü niyetli davranarak, yanlış beyanda bulunmuş, taşınmaz miktarını fazla göstermek suretiyle belediyemizden 2 milyon 559 bin 959 TL fazladan ödeme almış olup, bu bedelin tamamını geriye dönük yasal faiziyle birlikte iadeyle yükümlüdür" denildi.



Belediye, hatalı tapu kaydı verdikleri iddiasıyla Çankaya 1. Bölge Tapu görevlileri hakkında da davası açtı. Mahkemeye savunma veren tapu görevlileri Hamit Aydoğan, Aslan Öncar ve Tevfik Şahinöz, belediyenin kendilerinden alacak davası açmasına bir anlam veremediklerini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

