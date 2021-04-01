25 milyon TL'lik kapalı spor salonu inşaatı yarıda kaldı

AKP'li Çorum Belediyesi, 2017 yılında 3 bin 500 kişi kapasiteli spor salonu inşaatına başladı. Ensar İnşaat adlı şirketle imzalanan 25 milyon 161 bin liralık sözleşmeye rağmen inşaat yarıda kaldı.

Kapalı spor salonunun yaklaşık yüzde 70’i yapılmışken, ödenek yetersizliğinden inşaat durdu. 31 Mart’ta AKP’den kentin yeni Belediye Başkanı olan Halil İbrahim Aşgın da kapalı spor salonunu bitirmek için bir girişimde bulunmadı. Kapalı spor salonu 4 yıldır atıl durumda kaldı.

"Yatırım yarım bırakıldı ve hizmete açılamıyor"

Sözü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, kentte yarım kalan projelerin tamamlanması ve halkın hizmetine sunulması için mücadele eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Yapılacak yatırımlar düzgün planlanmalı. Spor salonu inşaatı yapmak belediyenin değil, Gençlik ve Spor Bakanlığının göreviydi. Ancak maalesef Çorum Belediyesi, görevi olmadığı halde böyle bir yatırıma kalkıştı. Yatırım yarım bırakıldı ve hizmete açılamıyor. Spor Bakanlığı, yatırımın geri kalan kısmını taahhüt edip tamamlamalı ve en kısa zamanda burası halkın hizmetine açılmalıdır. Plansız işlere harcadığınız paralar ile milli serveti heba etmeyin. Önce asli görevlerinizi yerine getirin. Yolu, imar düzenlemesi olmayan, kentsel dönüşüm bekleyen birçok bölge var. Önce mahallelerin sorunlarını çözün, sonra devletin, hükümetin yapması gereken işlere yardımcı olursunuz” diye konuştu.