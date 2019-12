25 Milyon TL çeyrek bilete çıktı

80. Yılında yine Nimet Abla kazandırdı



On milyonda bir şans

9 Ocak'ta büyük ikramiye 3 milyon TL



2009'un ilk dakikalarında çekilişi yapılan Milli Piyango'da büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin satıldığı bayilerbelli oldu. Büyük ikramiye dört çeyrek bilete çıktı. Çeyrek biletlerin ikisi İstanbul'da, biri Ankara'da, biri de Kıbrıs'ta satıldı. İstanbul'da çeyrek biletlerden birinin Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesinden satıldığı ortaya çıktı.Büyük ikramiyenin isabet ettiği 9025160 numaralı biletin kendi gişelerinden satıldığını söyleyen çalışanlar oldukça mutluydu. Bileti kimin aldığı henüz belli değil. Çalışanlar da biletin kim tarafından satın alındığını hatırlamıyor. Ancak, her sene büyük ikramiye kazananların kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen bilet satıcısı Bilal Yıldız 2009 talihlisinin de gişeye gelmesini bekliyor. Çalışanların tek dileği ikramiyenin ihtiyacı olan birine çıkmış olması.Dört kişi arasında paylaşılacak büyük ikramiyede kişi başına 6 milyon 250 bin YTL düşüyor. Nimet Abla gişesinden büyük ikramiye çıkan da var; amortiyle yetinen de. Büyük ikramiye çıkar umuduyla gişeden bilet alanlar da sabahın erken saatlerinde Eminönü'ne geldi. Onlara büyük ikramiye çıkmadı ama amorti de yüzlerini güldürdü. Büyük ikramiyenin Nimet Abla gişesinden çıktığını bilenler bilet aynı gişeden bilet almaya devam edeceklerini söyledi.Milli Piyango İdaresi Bahçekapı Şubesi Müdürü Veli Pan, 25 milyon YTL'nin dörde bölündüğünü, 5 milyon YTL'nin biletlerinin ise, Ankara ve İstanbul'da satıldığını kaydetti. 1 milyon YTL'lik ikramiyenin de çeyrek bilete çıktığını söyleyen Pan, biletlerin Antalya, İstanbul ve Ankara'da satıldığını belirtti. Her numaranın on milyonda bir şansı olduğunu söyleyen Veli Pan, büyük ikramiyeyi kazananların henüz kendilerine başvurmadığını söyledi.Yılbaşı çekilişiyle hayallerine kavuşanlar mutlu oldu; hayallaerini erteleyenler ise, şanslarını aramaya devam edecek. Milli Piyango'nun yeni çekilişi 9 Ocak Cuma günü yapılacak. 9 Ocak'taki çekilişin büyük ikramiyesi ise, 3 milyon YTL. 