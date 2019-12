2,5 milyon öğrenci 24 Eylül'de ders başı yapacak

Türkiye genelinde 24 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılında İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ders başı yapacak.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mucip Kına, kentte yaklaşık 3 bin okul, 100 bin kişilik eğitim kadrosu ve yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ile yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını söyledi.



İstanbul'da 34 ilköğretim okulu ve 11 lisenin öğrencilere kapılarını ilk kez açacağını belirten Kına, bu yıl yapılan 4 anaokulu binasıyla birlikte kentte bağımsız anaokulu sayısının 64'e ulaştığını kaydetti.



Bu yıl yaklaşık 220 bin yeni öğrencinin birinci sınıfa kayıt yaptırdığını belirten Kına, İstanbul Veli Eğitimi Projesi (İSVEP) ile bir hafta önce eğitime başlayan ana sınıfı ve ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin velilerinin de eğitime alındığını, çocuğun okula başlarken ve okul hayatı boyunca yaşayabileceği sorunlar ve diğer konular hakkında yaklaşık 250 bin veliye bir hafta boyunca 15 saat eğitim verildiğini ifade etti.



Okul öncesi ve özel eğitim atağı



Ana sınıfı kayıtların ise devam ettiğini söyleyen Kına, okullarda ana sınıflarının açılmasına da hızla devam edildiğini vurguladı. Pilot uygulamayla Türkiye'nin 32 ilinde zorunlu hale getirilen okul öncesi eğitimin çok büyük önemi olduğunu ifade eden Kına, ''Bu eğitimi almış çocuklar okula diğerlerinden daha önde başlıyor. Muhtemelen gelecek sene okul öncesi eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu hale getirecek'' dedi.



Bu yıl okul öncesi eğitimle birlikte özel eğitim de büyük bir atılım içerisine girildiğini belirten Kına ''Sayın Bakanımız daha önce kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı olması sebebiyle bu konuya çok büyük önem veriyor. Eskiden özel eğitim okullarının önünde 300-500 kişi sıra bekliyordu. Bu yıl her okul özel eğitime muhtaç çocuklar için bir özel alt sınıf açacak. Bu kaçınılmaz artık. Bu yıl bir tek engellimiz dışarda kalmayacak, eğitim için sıra beklemeyecek'' diye konuştu.



Liselerde değişen ders programları hakkında da bilgi veren Kına, ''Meslek liselerine kültürel içerikli dersler konuldu. Ders saatleri değişti. Örneğin meslek lisesi birinci sınıflarda ders sayısı 34'ten 30'a düştü, 2, 3 ve 4. sınıflarda 40'a çıktı. İmam hatip liselerine kültür dersleri, kimya, fizik ve biyoloji gibi dersler konuldu'' dedi.



YSÖP ile 869 çocuk okula kazandırıldı



Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) kapsamında sokakta kalmış, eğitim alamamış, herhangi bir sebepten dolayı okula kayıt olmamış çocukların okula kazandırıldığını hatırlatan Kına, İstanbul'da geçen yıl hiç okula gitmemiş ve 10 yaş üzerinde olan 869 çocuğun okula kazandırıldığını belirterek, bu durumda olan 4 bin 500'e yakın çocuğu da 2 yıl içinde okula kazandırmayı planladıklarını vurguladı.



Kına, bir işte çalışan ya da evde oturan bu çocukların yaşadıkları imkansızlıklar dolayısıyla okula gidemediklerini, ancak YSÖP kapsamında bu öğrencilerin kitap, defter, kıyafet gibi her türlü ihtiyaçlarının kaymakamlıklar tarafından karşılandığını söyledi.



İstanbul'da 17 bin civarı devamsız öğrenciyi de okula kazandırmaya çalıştıklarını kaydeden Kına, ''İstanbul'un eğitim almamış bir tek kişiyi bile taşıma lüksü yok. Buna tahammülümüz de yok. Okula gitmeyen her öğrenciye ulaşacağız ve okullu yapacağız'' diye konuştu.



Kıyafet değişikliği yapılmadı



Bakanlık tarafından yapılan çalıştay sonucu kararlaştırılan serbest kıyafet uygulaması ile okulların öğrencilere okulun kendi asil renklerine uygun birkaç tür kıyafet seçeneği sunmasına karar verildiğini, ancak uygulamaya 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında geçileceğini belirten Kına, ''Kıyafet değiştiren okullar olabilir ama il milli eğitim müdürlüğü olarak biz böyle bir şeye müsaade etmiyoruz. Durup dururken kıyafet değiştirmenin bir alemi yok. Velilere ek bir mali külfet getirdiği ve farklı kişilere rant sağladığı için biz müsaade etmiyoruz'' dedi.



İstanbul'da bu yıl mezun olan öğrencilerin yüzde 33'ünün üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine yerleştiğini belirten Kına, ''İstanbul bu konuda çok başarılı. İstanbul'da başarıyı düşük gösteren meslek liselerinin diğer liselere göre oranıdır. Mesleki eğitim üniversiteye öğrenci hazırlamıyor. İstanbul'da mesleki eğitim diğer illere göre daha ileride, yüzde 50 oranında. Meslek liselerini hem kapasite ve hem de içerik olarak geliştirmemiz gerekiyor'' diye konuştu.



Yeni eğitim ve öğretim yılını 24 Eylül Perşembe günü Beşiktaş İsmail Tarman İlköğretim Okulu'nda düzenlenecek törenle Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun başlatması ve Çubukçu'nun ''demokrasi ve katılım'' başlıklı ilk dersi temsili olarak vermesi bekleniyor.