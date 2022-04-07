25 milyon nüfuslu Şangay'da Covid karantinası: Gıdaya erişimde sorunlar yaşanıyor

Koronavirüs’e karşı “sıfır Covid politikası” uygulanan Çin’in Şangay kentinde Omicron varyantı dalgasını kontrol altına almak için sürdürülen karantina şehir sakinleri için sorunlara neden oluyor. Bazı şehir sakinleri gıdaya erişimde sorun yaşandığını söylüyor.

BBC’de yer alan habere göre, Covid salgınını kontrol etme amacıyla 25 milyon nüfuslu Şangay’da karantinaya alınan şehir sakinleri, market alışverişi ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor.

Şangay’da Omicron vakalarının artmasıyla en başta şehrin belli bölgelerinde Covid karantinası uygulanırken, bu hafta karantina şehrin tamamına uygulanmaya başladı.

Karantinanın tüm şehre uygulanması yemek hizmetlerini aksatmaya başladı. Çok sayıda hizmet sektörü çalışanının da karantinaya alınmasıyla gıdaya erişim zolraşamya başladı.

Şangay’da Covid testi pozitif çıkan çocukların da ailelerinden ayrılarak karantina tesislerine götürülmesi tepki çekmişti. Bazı ailelerin Covid pozitif çıkan çocuklarıyla beraber kalmasına izin verilmişti.