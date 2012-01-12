2.5 milyon memura tek sözleşme

T24 - Hükümetle 3 memur konfederasyonu 2.5 milyon memurun tamamı için genel bir toplu sözleşme imzalayacak. Memuru pazarlık masasında işçilerden farklı olarak sendikalar değil konfederasyon temsil edecek.



Hükümetle toplu sözleşme masasına oturmaya hazırlanan memura bir sürpriz daha.



Maaş zammında son kararı verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısında gerçekleştirilen revizyondan sonra şimdi de pazarlık sürecinde kritik değişikliğe gidildi.



Bugün'ün haberine göre, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu tasarısında yapılan son değişiklikle, işçi sendikalarında var olan "hizmet kolu" toplu sözleşme sisteminin memurlarda uygulanmaması hükmü getirildi.



Tasarıda yapılan değişikliğe göre memurlar işçiden farklı olarak hükümetle "tek" ve "genel" toplu sözleşme imzalayacak. 3 memur konfederasyonunun hükümetle imzalayacağı toplu sözleşme 2.5 milyon memura uygulanacak. Sendikacılar, böyle bir sözleşme sisteminin dünyada örneğinin olmadığını ekonomi yönetimine ilettiler.



Yeni duruma göre, pazarlık masasında hükümetin karşısına 2.5 milyon memuru temsilen 6 üye ve 1 başkandan oluşan toplam 7 sendikacı çıkacak. 6 üyenin 3’ünü Memur-Sen, 2’sini Kamu-Sen, 1 üyeyi de KESK belirleyecek. En fazla üyeye sahip olması nedeniyle heyetin başkanlığını Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu üstlenecek.

'Birinci' olmazsa 'ikinci'



Görüşmeler olumlu tamamlanırsa toplu sözleşmeyi "yetkili konfederasyon" sıfatıyla Memur-Sen imzalayacak. En büyük konfederasyon masaya oturmazsa görüşme ikinci büyük konfederasyonla devam edecek.

'Bazı bakanlar hazmedemedi'



Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, tasarıda yapılan son değişiklikleri eleştirirken, "Bazı bürokrat ve bakanlar memurun Anayasa ile aldığı hakları uygulamak yerine hâlâ kararnamelerle süreci yönetmek istiyorlar. Bazı bakanlar galiba memurun aldığı hakları hazmedemedi" dedi.

'Denge'yi almak istiyorlar



Memura işçiden farklı olarak 11 hizmet kolunda ayrı ayrı toplu sözleşme yapma yetkisi verilmemesinin sendikacılık anlayışıyla örtüşmediğini belirten Gündoğdu, 50 bin sivil memura hâlâ sendika yasağı uygulanmasına anlam veremediğini söyledi. Gündoğdu, şunları söyledi: "450 belediye ile yıllardır sosyal denge sözleşmesi imzalıyoruz. Belediyelerdeki bu hakkımız geri alınmak isteniyor. Anayasa ile haklarımız arttı, ancak geriye gidiş oldu."



