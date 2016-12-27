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15 Temmuz Darbe Girişimi

25 milyon liralık şirkete kayyım atandı

Şirketin sahibi iş adamı, 'FETÖ'den tutuklanmıştı

27 Aralık 2016 23:30

Sakarya'da 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında tutuklanan müteahhit Haldun Bilek’in inşaat şirketine kayyım atandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturmasında şehrin tanınmış müteahhitlerinden olan Haldun Bilek gözaltına alındı.

Haldun Bilek, "FETÖ/PD' üyesi olmak, başkasının hesaplarına işlem yapıldığını beyan etmemek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" iddialarıyla adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Haldun Bilek ile birlikte gözaltına alınan eşi Ayşe Bilek ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Bassavcılığı, Mali Suçları Arama Kurulu tarafından terör örgütüne finansal destek sağladığı iddia edilen Haldun Bilek ile eşi Ayşe Bilek’in ortağı olduğu inşaat şirketinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi için Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme başsavcılığın talebini yerinde bularak 25 milyon lira mal varlığı bulunan H.B. Teras Yapı isimli şirkete TMSF’yi kayyım olarak atadı.

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