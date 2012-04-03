2.5 milyon dolar 6 saatte sayılabildi

Libya’dan Ürdün’e İstanbul üzerinden transit olarak gideceği THY uçağını kaçıran Libyalı A.Z., Türkiye’ye giriş yapmak zorunda kalınca elinde taşıdığı ve içinde 2.5 milyon dolar olan çantayla yakalandı. Yakalanan kaçak dolarları polis para sayma makinesi ve bir bankacı eşliğinde ancak 6 saatte sayabildi.

Milliyet'in haberine göre, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından dış hatlar terminali gidiş katında ikinci arama noktasında şüphe üzerine yakalanan A.Z., transit yolcu olduğunu, Amman’a gidecek olan THY uçağını kaçırınca mecburen İstanbul’a giriş yaptığını ancak girişte Ürdün’e ticari amaçla götürmek için yanında taşıdığı 2.5 milyon doları bildirmek mecburiyetinde olduğunu bilmediğini söyledi.

Para Merkez Bankası’na

Emniyet yetkilileri A.Z.’nin bir gün önce Libya’dan THY ile gelip transit olarak geldiğini, yine THY ile Ürdün’e gitmek istediğini ancak uçağını kaçırdığı için giriş yaptığını belirterek, “Türkiye’ye giriş yaptığı için parayı gümrüğe deklare etmesi gerekirdi. Ancak deklare etmeden giriş yapmış ve gidiş katına çıkarak Ürdün Havayolları’ndan bilet almış. İşlemlerini tamamlayıp tekrar çıkış yapacağı sırada ikinci arama noktasında şüphe üzerine yapılan aramada çantasında 2.5 milyon dolar bulundu. Paraya el konuldu. Şahıs Adliye’ye sevk edilirken, dolarlar da Merkez Bankası’na gönderildi” dediler.

Savcılığa sevk edildi

Asayiş bürosu yetkilileri 2.5 milyon doları bulduktan sonra saymak için bir banka memuru ile bir de sayım makinesi getirdiklerini ve sayım işinin 6 saat sürdüğünü, paraların seri numaralarının tespiti de 12 saat sürdüğünü belirttiler. Emniyet yetkilileri Libyalı A.Z.’nin şayet uçağını kaçırmasaydı transit olarak Amman’a gidebileceğini anacak ülkeye giriş yaptığı için kaçak sayıldığını söylediler. Libyalı A.Z. Bakırköy Savcılığı’na sevk edildi.