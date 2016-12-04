2.5 metre boyunda 110 kilo ağırlığında balık yakaladı

Gediz Nehri üzerindeki Demirköprü Barajı'nda bir balıkçı tarafından yakalanan 110 kilogram ve 2.5 metre uzunluğundaki dev yayın balığı görenleri hayrete düştürdü.

Manisa’da bulunan Demirköprü Barajı'nda bir amatör balıkçı Hüseyin Uslu tarafından dev yayın balığı yakalandı.



Yaklaşık 110 kilogram ve 2.5 metre uzunluğunda olan yayın balığını görenler fotoğrafı çekildi. Balığı yakalayan Hüseyin Uslu, balığı ağ atarak yakaladığını ve tekneye uzun uğraşlar sonucunda çıkarttığını söyledi.



Dev balık, ilçede bir balıkçı dükkanında kilosu 20 lidadan satışa sunuldu.