25 Kasım'da kamu hizmetleri duracak

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Basın Yayın Sekreteri Hüseyin Gölpunar, 25 Kasım'da Türkiye'de kamu hizmetlerinin duracağını söyledi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Gölpunar, Eğitim Sen bürosunda yaptığı konuşmasında, 25 Kasım'da uçakların havalanmayacağını, trenler ile vapurların çalışmayacağını ileri sürdü.

Acil servisler dışında sağlık hizmetlerinin duracağını ifade eden Gölpunar, şöyle devam etti:

"Vergi toplanmayacak, belediye hizmetleri duracak. Siyasi iktidar bize grevden, üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan başka bir yol bırakmamıştır. KESK olarak 25 kasımda 1 günlük bir uyarı grevi kararı almış bulunmaktayız.

Bu kararla ilgili bizim dışımızdaki iki konfederasyonla da görüştük. KAMU-SEN ile 25 Kasım'da uyarı grevinde iş yerlerinde ortaklaşma kararı aldık. Bu süreçte emek ve meslek örgütleriyle temasımızı sürdürüyoruz."