25. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri, 25 Eylül'de satışa çıkıyor

25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 22 Eylül Çarşamba günü başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 25 Eylül Cumartesi günü genel satışa çıkıyor.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim – 20 Kasım tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. "Bu Zamanda Tiyatro" sloganıyla yola çıkan 25. İstanbul Tiyatro Festivali bir ay boyunca, fiziki ve çevrimiçi olmak üzere toplam 25 yerli ve uluslararası yapımı ağırlayacak.



Programdaki fiziki yapımlar Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, DasDas, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak Covid-19 önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler ise festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebilecek.

Biletleri 25 Eylül Cumartesi günü satışa çıkıyor

Festival biletleri Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış döneminin ardından, 25 Eylül Cumartesi günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr internet sitesi üzerinden ve İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) genel satışa sunulacak. Her gösteri için sınırlı sayıda indirimli öğrenci bileti de satışa çıkacak.

İKSV Lale Kart Üyeleri için indirimli ön satışlar 22, 23 ve 24 Eylül’de

Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, festival biletlerini indirimli fiyatlarla ve öncelikli olarak alabilecek. Biletler, Siyah Lale Kart üyeleri için 22 Eylül Çarşamba saat 10.30, Beyaz Lale Kart üyeleri için 23 Eylül Perşembe saat 10.30, Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri için ise 24 Eylül Cuma saat 10.30’da satışa sunulacak.



Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini kendilerine ait ön satış günlerinde yer seçme opsiyonuyla passo.com.tr üzerinden veya kendilerine gönderilen rezervasyon formu aracılığıyla %25 indirimle satın alabilecek. Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri ise fiziki etkinliklerde %15; çevrimiçi etkinliklerde ise %20 oranında indirime sahip olacak.

Covid-19 önlemleri

İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli "PCR Zorunluluğu" konulu genelgesi uyarınca 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunulan faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi gösterme zorunluluğu getirilmiştir.

Aşılarını tamamlamış veya hastalığı geçirmiş izleyiciler 6 Eylül tarihinden itibaren etkinliklere Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bilgilerini göstererek giriş yapabilirler. TC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış izleyiciler son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile etkinliklere PCR testi koşulu aranmadan katılabilecektir. Aşılarını tamamlamamış veya hastalığı bağışıklık süresi devam eden bir vakitte atlatmamış kişiler, en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek etkinliklere girebilecektir.

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