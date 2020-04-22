25. İstanbul Caz Festivali Açılış konseri online erişime açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 25. İstanbul Caz Festivali’nin açılış konserini online erişime açtı. 2018 yılında 25’inci yaşını kutlayan İstanbul Caz Festivali’nin açılış konserinde, nesiller boyu birbirinden farklı renklere, tınılara bürünen Türkiye cazının geniş yelpazesine ışık tutuluyor.

Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın sahnede olduğu konsere Ali Perret, Ateş Tezer, Ayhan Öztoplu, Ayşe Gencer, Ayşe Tütüncü, Ayşegül Yeşilnil, Barış Ertürk, Burak Cihangirli, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Enver Muhamedi, İlham Gencer, Kerem Görsev, Kristian Lind, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tamer Temel, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever, Yahya Dai gibi isimler katıldı.

Tuna Ötenel’in “Aurore” bestesiyle başlayan konser, İlham Gencer “Müzikal Mektup” adlı yapıtıyla son buluyor.