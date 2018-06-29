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25 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP merkezli olarak 25 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı

29 Haziran 2018 15:27

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP merkezli olarak 25 ilde terör örgütü FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. TSK içindeki yapılanmada yer alan ve örgütün sözde asker imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen 49 kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 14 kişinin yakalanmasına devam edilen operasyon kapsamında farklı kentlerde gözaltına alınan şüphelilerin Gaziantep\'e getirilerek sorgulanacağı kaydedildi.

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