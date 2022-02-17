25. haftanın en çok koşan takımı Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında GZT Giresunspor’u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Enner Valencia ve Dimitris Pelkas’ın golleriyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşma boyunca sergilediği istekli futbol ile dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, maç boyunca ciddi bir koşu mesafesi de kaydetti.

271 farklı ligi kapsayan, 100’den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un hazırladığı raporlara göre sarı-lacivertliler, Giresunspor karşısında kat ettiği 120.58 kilometre ile 25. haftanın en çok mesafe kat eten takımı oldu. Bu alanda Fenerbahçe’yi 119.1 kilometre ile Adana Demirspor, 118.9 kilometre ile Giresunspor, 117.85 kilometre ile Kasımpaşa ve 116.75 kilometre ile Medipol Başakşehir takip etti.

Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmalarının oynanmasının ardından pozisyona göre en çok koşan oyuncular listesi de belli oldu. Bu alanda listeye iki Fenerbahçeli oyuncu seçildi. Ferdi Kadıoğlu kat ettiği 11.35 kilometre, Mert Hakan Yandaş ise 12.11 kilometre ile listede yer alan isimler oldu. Haftanın en çok mesafe kat eden ismi ise 12.58 kilometre ile Giresunspor’un yeni transferi Chiquinho oldu. Comparisonator verilerine göre oluşturulan haftanın en çok mesafe kat eden oyuncu listesi şu şekilde;

Jonas Svensson (12.33 km), Samet Akaydın (11.36 kilometre), Tayyip Sanuç (11.65 kilometre), Ferdi Kadıoğlu (11.35 kilometre), Berkan Kutlu (12.18 kilometre), Mert Hakan Yandaş (12.11 kilometre), Ayoub El Kaabi (11.71 kilometre), Chiquinho (12.58 kilometre), Fabio Borini (11.98 kilometre), Stefano Okaka (10.71 kilometre)