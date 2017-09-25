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Spor

25 Eylül Pazartesi Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ-RB LEIPZIG MAÇINA DOĞRU  15

25 Eylül 2017 12:09

BEŞİKTAŞ-RB LEIPZIG MAÇINA DOĞRU 
15.30 Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek 
20.00 Siyah-Beyazlılar son idmanını gerçekleştirecek (15 dk basına açık)
17.30 RB Leipzig teknik direktörü Ralph Hasenhüttl ve 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek 
18.00 RB Leipzig, karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirecek 
21.00 Başkan Fikret Orman gündem ile ilgili açıklamalarda bulunacak 

SÜPER LİG
20.00 Antalyaspor - Osmanlıspor

FENERBAHÇE
Aykut Kocaman \"Bu ülkede en çok bana algı operasyonu yapılıyor\"
Takım izinli

GALATASARAY
18.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları ara vermeden başlayacak (Basına kapalı)

11.30 Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Odeabank, Gaziantep Basketbol ve Olimpiakos takımlarının yer alacağı Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Turnuvası\'nın basın toplantısı yapılacak.
(Sinan Erdem Spor Salonu)

TFF 1. LİG
16.00 Ümraniyespor - Denizlispor
19.00 Balıkesirspor - Rizespor
20.00 Adana Demirspor - Adanaspor 

2017 VOLEYBOL KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ
A GRUBU
17.00 Almanya - Azerbaycan
C GRUBU
14.30 Rusya - Bulgaristan
19.30 TÜRKİYE - Ukrayna
 

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