25 Eylül Pazartesi Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ-RB LEIPZIG MAÇINA DOĞRU

15.30 Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek

20.00 Siyah-Beyazlılar son idmanını gerçekleştirecek (15 dk basına açık)

17.30 RB Leipzig teknik direktörü Ralph Hasenhüttl ve 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek

18.00 RB Leipzig, karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirecek

21.00 Başkan Fikret Orman gündem ile ilgili açıklamalarda bulunacak

SÜPER LİG

20.00 Antalyaspor - Osmanlıspor

FENERBAHÇE

Aykut Kocaman \"Bu ülkede en çok bana algı operasyonu yapılıyor\"

Takım izinli

GALATASARAY

18.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları ara vermeden başlayacak (Basına kapalı)

11.30 Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Odeabank, Gaziantep Basketbol ve Olimpiakos takımlarının yer alacağı Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Turnuvası\'nın basın toplantısı yapılacak.

(Sinan Erdem Spor Salonu)

TFF 1. LİG

16.00 Ümraniyespor - Denizlispor

19.00 Balıkesirspor - Rizespor

20.00 Adana Demirspor - Adanaspor

2017 VOLEYBOL KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ

A GRUBU

17.00 Almanya - Azerbaycan

C GRUBU

14.30 Rusya - Bulgaristan

19.30 TÜRKİYE - Ukrayna

