25 Eylül Pazartesi Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ-RB LEIPZIG MAÇINA DOĞRU
15.30 Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek
20.00 Siyah-Beyazlılar son idmanını gerçekleştirecek (15 dk basına açık)
17.30 RB Leipzig teknik direktörü Ralph Hasenhüttl ve 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek
18.00 RB Leipzig, karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirecek
21.00 Başkan Fikret Orman gündem ile ilgili açıklamalarda bulunacak
SÜPER LİG
20.00 Antalyaspor - Osmanlıspor
FENERBAHÇE
Aykut Kocaman \"Bu ülkede en çok bana algı operasyonu yapılıyor\"
Takım izinli
GALATASARAY
18.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları ara vermeden başlayacak (Basına kapalı)
11.30 Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Odeabank, Gaziantep Basketbol ve Olimpiakos takımlarının yer alacağı Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Turnuvası\'nın basın toplantısı yapılacak.
(Sinan Erdem Spor Salonu)
TFF 1. LİG
16.00 Ümraniyespor - Denizlispor
19.00 Balıkesirspor - Rizespor
20.00 Adana Demirspor - Adanaspor
2017 VOLEYBOL KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ
A GRUBU
17.00 Almanya - Azerbaycan
C GRUBU
14.30 Rusya - Bulgaristan
19.30 TÜRKİYE - Ukrayna