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Yaşam

25 engelliye hareket özgürlüğü

Kas hastası Yasin Tarakçı’nın önündeki engeller akülü tekerlekli sandalye sayesinde azaldı.

17 Kasım 2009 02:00

Okula yürüyerek gidiyordum ama dinlene dinlene. Biraz fazla yürüyünce rahatsızlanıyordum. Artık rahat rahat gedebileceğim.” Kas hastası Yasin Tarakçı’nın önündeki engeller akülü tekerlekli sandalye sayesinde azaldı.

25 engelliye hareket özgürlüğü

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) ‘Akülü tekerlekli sandalye’ kampanyasıyla Yasin gibi 25 engelli çocuğa hareket özgürlüğü sağlandı. TOFD’un 2005’ten  beri süren kampanyasında, 2 bin 300 engelli, akülü tekerlekli sandalye sahibi oldu. Hafta sonu yaşları sekiz ila 16 arasında değişen 25 engelli akülü tekerlekli sandalyeleri verildi. Derneğin kampanyasına katılarak engelilere destek olmak mümkün. Akülü tekerlekli sandalyenin maliyeti 2 bin 300 lira. Kampanyaya destek olmak için ‘3430’a beş lira karşılığında bir boş mesaj atmak yeterli oluyor.

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