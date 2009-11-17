25 engelliye hareket özgürlüğü

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) ‘Akülü tekerlekli sandalye’ kampanyasıyla Yasin gibi 25 engelli çocuğa hareket özgürlüğü sağlandı. TOFD’un 2005’ten beri süren kampanyasında, 2 bin 300 engelli, akülü tekerlekli sandalye sahibi oldu. Hafta sonu yaşları sekiz ila 16 arasında değişen 25 engelli akülü tekerlekli sandalyeleri verildi. Derneğin kampanyasına katılarak engelilere destek olmak mümkün. Akülü tekerlekli sandalyenin maliyeti 2 bin 300 lira. Kampanyaya destek olmak için ‘3430’a beş lira karşılığında bir boş mesaj atmak yeterli oluyor.