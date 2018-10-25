25 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

TEMSİLCİLERİMİZ UEFA AVRUPA LİGİ SAHNESİNDE

19:55 Anderlecht - Fenerbahçe

19:55 F91 Dudelange - Olympiakos (Hüseyin Göçek yönetecek)

22:00 Beşiktaş - Genk

22:00 Sevilla - Akhisarspor

22:00 Villarreal - Rapid Wien (Halis Özkahya yönetecek)

TRABZONSPOR

09.30 Başkan Ahmet Ağaoglu ve Yönetim Kurulu\'nun katılımıyla yeni idari binanın ve yenilenen futbolcu kamp dinlenme tesislerinin açılışı yapılacak.

11.15 Bordo-mavililere tahsis edilecek yeni takım otobüsünün devir teslim töreni gerçekleştirilecek

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

-Euroleague-

20:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe

-Euroleague Kadınlar-

18:00 Hatay BŞB - Perfumerias Avenida

-EuroCup Kadınlar

18:00 Çukurova Basketbol - Beroe Stara Zagora

20:30 Beşiktaş - Tsmoki Minsk

GÜREŞ

- Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grekoromen sporcular podyuma çıkacak.