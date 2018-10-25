25 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

TEMSİLCİLERİMİZ UEFA AVRUPA LİGİ SAHNESİNDE
19:55 Anderlecht - Fenerbahçe
19:55 F91 Dudelange - Olympiakos (Hüseyin Göçek yönetecek)
22:00 Beşiktaş - Genk
22:00 Sevilla - Akhisarspor
22:00 Villarreal - Rapid Wien (Halis Özkahya yönetecek)
TRABZONSPOR
09.30 Başkan Ahmet Ağaoglu ve Yönetim Kurulu\'nun katılımıyla yeni idari binanın ve yenilenen futbolcu kamp dinlenme tesislerinin açılışı yapılacak.
11.15 Bordo-mavililere tahsis edilecek yeni takım otobüsünün devir teslim töreni gerçekleştirilecek
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
-Euroleague-
20:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe
-Euroleague Kadınlar-
18:00 Hatay BŞB - Perfumerias Avenida
-EuroCup Kadınlar
18:00 Çukurova Basketbol - Beroe Stara Zagora
20:30 Beşiktaş - Tsmoki Minsk
GÜREŞ
- Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grekoromen sporcular podyuma çıkacak.