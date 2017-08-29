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Kültür-Sanat

25. Bond filiminin şarkısı Beyonce'ye emanet

Beyonce'nin filmde küçük bir rol almak istediği konuşuluyor

29 Ağustos 2017 18:34

James Bond serisinin 25'inci filmi için Daniel Craig'i devam etmeye ikna eden yapımcılar, filmin şarkısı için Beyonce'yle el sıkışacak.

Serinin son filmi Skyfall'dan sonra rolü bıraktığını açıklayan 49 yaşındaki Danieal Craig'i ikna edip iki filmlik sözleşme imzalatan yapımcılar şimdi de Beyonce'nin peşinde.

Filmin şarkılarını seslendirmesi için ünlü popçuyla pazarlık masasına oturan yapımcılcarın anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Beyonce'nin filmde küçük bir rol almak istediği de konuşulanlar arasında.Kasım 2019'da gösterime girmesi planlanan 25'inci Bond filmi şu sıralar senarya yazım aşamasında.

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