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Bilim / Teknoloji

25 bin 'yasal hacker' adayı BTK'ya başvurdu

BTK Başkanı: Şu anda 528 kurumda siber olaylara müdahale ekibi var

14 Ocak 2017 10:15

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 20 Ocak’ta Türkiye’nin hackerlarını yarıştırmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, yarışmaya ilgi BTK’yı memnun ederken; kazananlar hem Cumhuriyet altınıyla ödüllendirilecek, hem de istihdam olanağı kazanacak. Şu ana kadar yarışmaya yapılan başvuruların sayısı 25 bine ulaştı. 

BTK Başkanı Fatih Sayan, online yapılacak yarışmada, yarışmacılardan belli kurallara dayanarak hackleme yapmalarını isteyeceklerini belirtti. Sayan, “Bizim kurduğumuz bir test merkezi olacak. Bu merkeziçinde hedef olarak belirlenen yerleri hacklemeleri ve ele geçirmeleri istenecek. Yarışmacılar böylelikle hünerlerini gösterecekler” diye konuştu.

Şu ana kadar gelen 25 bin başvurunun içinde gençlerin önemli bir yeri olduğunu söyleyen Sayan, “Yarışmaya katılanların yüzde 15’i 13-18 yaş arasında. Bu da gençlerin ilgisini göstermesi açısından önemli” dedi. Kazananların ödülün yanı sıra istihdam da edileceğini ifade eden Sayan, “Beyaz hacker olarak çalışacaklar. Ayrıca eğitimlerimize alacağız. Bunun için bir platform da kuracağız, eğitim kampları düzenleyeceğiz. Şu anda 528 kurumda siber olaylara müdahale ekibi var. Onlara dahil olma imkânı olacak. Yeteneklerini gösteren arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir amacımız da bu alanda birikimi ve yeteneği olan arkadaşlarımızın yeteneklerini pozitif katkıya dönüştürmek olacak” dedi. 

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